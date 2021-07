María Camila Osorio sobre los olímpicos: “Era un sueño de hace mucho, espero disfrutarlo al máximo”. Foto: cortesía Fedecoltenis.

Una excelente noticia recibió el tenis colombiano este martes 13 de julio luego de que se conociera que la tenista María Camila Osorio será la representante número 71 de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El debut en las justas de la joven jugadora se dará luego de que varias de sus colegas clasificadas desistieran de participar en el evento deportivo más importante del año.

La cucuteña jugará por primera vez en las olimpiadas que se realizarán en Tokio del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y con ella son cuatro los representantes del tenis colombiano en Tokio 2020. Los primeros en clasificar fueron la dupla de doblistas conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, y posteriormente se confirmó la participación de Daniel Galán.

La Federación Colombiana de Tenis informó que Osorio, que esta semana alcanzó la posición 80 en el ranking de la WTA -el mejor de su carrera-, estará en sus primeros Juegos Olímpicos “gracias a las bajas de última hora de jugadoras que ya habían clasificado directamente”.

Existe la posibilidad de que Colombia tenga participación en dobles mixtos. Sin embargo, los equipos se decidirán en Tokio y dependerá de si en el ranking supera el corte de las 16 parejas que conforman este cuadro.

Ante la noticia la jugadora no ocultó su felicidad y aseguró que espera dar todo para poder representar de la mejor manera al pueblo colombiano.

“Estoy muy emocionada por esta participación que voy a tener en Tokio. Hace unos días no tenía ni pensado que iba a ir a los olímpicos y cuando me dan la noticia no saben la alegría que medio”, aseguró en un video publicado por la Federación Colombiana de Tenis.

La cafetera reconoció que, a pesar de su corta carrera, el hecho de ir a unas olimpiadas era un sueño que tenía desde pequeña.

“Era un sueño que tenía desde hace mucho rato, el de poder representar al país en una competencia de este nivel. Voy a dar lo mejor de mí y entregarlo todo en la cancha como siempre”, explicó.

Sin duda la actual temporada ha sido la mejor para la tenista de 19 años. Inició el año en la casilla 186 del ranking de la WTA con 365 puntos y actualmente se ubica en la casilla 80. Su primer torneo en el año fue el cuadro clasificatorio del Australian Open en donde quedó a un partido de clasificar al cuadro principal.

Luego consiguió su primer gran logro como profesional en Bogotá donde fue campeona del WTA 250 derrotando a la eslovena Tamara Zidansek en tres sets con parciales 5-7, 6-3 y 6-4. En Estados Unidos disputó el WTA 250 de Charleston donde llegó hasta la semifinal y posteriormente en el WTA 250 de Belgrado llegó a la misma instancia.

Su último torneo fue Wimbledon donde superó el cuadro clasificatorio y avanzó hasta la tercera ronda, donde cayó enfrentando a Aryna Sabalenka, segunda favorita al título.

“Este año ha sido de muchas bendiciones y ahora llega una más con esta noticia. Sé que es importantísimo jugar por Colombia y siempre intento representarlos de la mejor manera y voy a darlo todo por mi país. Quiero disfrutarlo al máximo, no todos los días se juegan unos juegos olímpicos y quiero aprovechar esta oportunidad para mostrar mi mejor tenis. Estoy muy feliz y espero hacer la mejor de las presentaciones”, concluyó.

La jugadora nacida en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, será la cuarta colombiana que jugará el cuadro de sencillos en la historia de los Olímpicos.

Fabiola Zuluaga lo hizo en Sídney 2000 y Atenas 2004, Catalina Castaño en Atenas 2004, y Mariana Duque en Londres 2012 y Río 2016.

