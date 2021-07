Habló la figura de la selección Colombia Luis Díaz: agradeció por el recibimiento y se refirió a su futuro

Luis Díaz agradeció a Colombia por el recibimiento y se refirió a su futuro. REUTERS/Henry Romero

El nombre de Luis Díaz ha sido noticia en los últimos días tras su destacada actuación con la Selección Colombia en la Copa América, pues no solo fue la gran figura de la Tricolor sino que, además, se metió dentro del 11 ideal del torneo al deleitar con su talento a los aficionados y demás personalidades deportivas en el continente.

El guajiro finalizó como el goleador del certamen junto al argentino Lionel Messi (4) y concretó el que, para muchos, fue la mejor anotación del campeonato; esta se la convirtió a Brasil en la cuarta fecha tras conectar un remate de ‘tijera’ en el área.

Si bien no inició como titular en el torneo, poco a poco se ganó un lugar indiscutido en el once del técnico Reinaldo Rueda, y dio sus frutos. Este martes 13 de julio, Díaz acumuló más distinciones, pues fue escogido por el Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol como el jugador revelación de la Copa.

El hombre del momento del balompié nacional dialogó con 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio y tocó varios temas de su actualidad, entre ellos, sus goles, su futuro, su familia y, por supuesto, la selección.

“Es espectacular llegar a Colombia y ver ese gran recibimiento. Puedo compartir con la familia, eso es importante, porque hace mucho tiempo no estaba con ellos. Están orgullosos y felices” afirmó sobre su arribo al país para disfrutar de unas vacaciones.

El atacante del Porto reconoció que en su tierra hay varios talentos que no se explotan y por ende no pueden cumplir sus sueños de ser jugadores profesionales, pues la falta de apoyo es evidente.

“El fútbol en La Guajira lo viven mucho, como en todo. Hay talentos que por una u otra razón se llegan a perder, pero sí hay demasiados talentos. Los inicios míos siempre fueron en la escuela de mi papá. Él siempre estuvo apoyándome. Me sirvió mucho el entrenamiento con mi papá, era de los que ponía al que mejor estaba, así me tuviera que sentar en el banco. Era muy correcto en lo que hacía y eso me ayudó. Me enseñó mucho para llegar hasta donde estoy”, agradeció a su padre.

Díaz fue confirmado como nuevo jugador del Porto en julio del 2019 y desde entonces ha demostrado que tiene las condiciones necesarias para ser parte del once inicial del club. Su compatriota Matheus Uribe ha sido clave en el proceso de adaptación al equipo y a la liga.

“Con Matehus (Uribe) fue importante que el estuviera ahí, había jugadores también que hablaban español entonces fue fácil sentirse cómodo. Tener un compañero como él siempre será bueno, es de los que te ayuda a crecer porque tiene recorrido y experiencia. Llegar a Europa no fue fácil, el paso por el Porto fue crecer demasiado”, afirmó.

A pesar de que en la prensa europea se especula con una posible salida hacia el fútbol inglés o italiano, dos de sus ligas favoritas, el jugador reconoció que no piensa en eso y por ahora quiere dar lo mejor con los ‘Dragones’.

“Llegar a un equipo de ese nivel es porque tienes cualidades, hay disciplina y cualidades. La humildad es algo que me ha caracterizado, es algo que se necesita para lograr las cosas. Elegí estar en Porto por todo lo que ha sucedido con los colombianos que han estado ahí, han marcado cosas bonitas. La idea es seguir creciendo en el Porto. El empresario solo me comenta si hay interesados o no, yo no sé de eso. Por ahora, hasta que no se cierre el mercado no se sabe nada”, comentó.

Su gol ante Brasil, considerado el mejor de la Copa América, fue algo que no fue del azar, sino que es un trabajo día a día, pues Díaz reconoció que desde hace mucho tiempo venía practicando ese tipo de definición.

“El gol contra Brasil fue uno de los que más me ha gustado, lo he venido practicando hace un tiempo. Contra Argentina pensaba en un centro atrás, pero cuando el jugador me empuja quedé para apuntar al arco. Ahí se piensa en pocos segundos y salió bien. Recibí muchos comentarios sobre el gol, le dio la vuelta al mundo, por así decirlo. Los compañeros se reportaron, me escribieron y me felicitaron. Estuvieron muy contentos”, destacó.

Según confirmó, su esposa tiene cinco meses de embarazo y desde ya se preparan para la llegada de su hija, pues eso lo motiva a crecer cada día y espera con ansias el momento de que pueda cargar en brazos a su bebé.

“Estoy preparado para ser papá, es una niña, pero no vamos a revelar el nombre. Faltan cuatro meses, estamos listos para la fecha de nacimiento y queremos hacer algo bien bonito”, revelo.

Finalmente, Luis Díaz se declaró admirador del fútbol de Neymar, Ronaldinho y Lionel Messi, aunque no olvidó el talento colombiano y confirmó que siempre se guio por el fútbol de Vladimir Hernández y Teófilo Gutiérrez.





