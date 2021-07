Rafa Benítez evitó referirse a James Rodríguez durante su primera rueda de prensa: “Es mejor hablar del equipo, no de las personas”

Rafa Benítez evitó hablar de James Rodríguez: “Es mejor hablar del equipo, no de las personas”. Foto: Archivo

Si hay algo que ha generado intriga los aficionados colombianos es el reencuentro del volante James Rodríguez con su nuevo entrenador en el Everton, Rafa Benítez, pues la relación entre ambos en el Real Madrid no fue la mejor y el cafetero perdió su regularidad bajo el mando del español.

Aunque ninguno había dado declaraciones sobre su nueva relación laboral, este miércoles el estratega tuvo su primera rueda de prensa al mando de los Toffees, pocos días después de que se diera su llegada a Inglaterra. En este encuentro telemático con la prensa inglesa, el entrenador español habló sobre las primeras sensaciones que le ha dejado el equipo y generó un poco de polémica al no querer referirse al caso de James Rodríguez.

Es por esto que la incógnita sobre el futuro de James Rodríguez en Everton crece cada día más ya que, aunque lleva una semana y media trabajando bajo sus órdenes en Finch Farm, se habla de una posible transferencia al fútbol italiano, más exactamente al AC Milan.

“Creo que es mejor hablar del equipo. Todos tienen que entrenar y hacer su trabajo para buscar las mejores alternativas para el equipo. Pero por respeto no hablaré de individualidades, no es justo para los demás jugadores”, explicó el técnico luego de la pregunta que le hicieron sobre el colombiano.

Caso contrario ocurrió cuando le preguntaron por el capitán Séamus Coleman, a quien si se refirió con palabras de elogio. “Desde que estoy aquí, he hablado con él muchas veces. Es una inspiración para todos. Es muy útil para mí y puede ser un jugador clave”, afirmó.

Los temas en la conferencia de prensa cambiaron y se enfocaron específicamente en el estilo de juego que llega a implementar en el club tras la salida del italiano Carlo Ancelotti quien se fue al Real Madrid. En ese sentido, Benítez habló del nivel colectivo y cómo están siendo los entrenamientos en la ciudad de Liverpool.

“Estoy bastante contento con el compromiso de los muchachos. Están entrenando muy bien. Creo que podemos mejorar las cosas. Si podemos sumar jugadores y son buenos para nosotros mejor, creo que ese es el objetivo”, comentó.

De igual manera, fue consultado por las amenazas que recibió por medio de pancartas antes de ser oficializado como nuevo técnico del equipo, pues en Inglaterra se generó bastante polémica principalmente por el paso que tuvo en el Liverpool, clásico rival del Everton.

“Me convencí cuando decidí decir que sí, o incluso me decidí a empezar a hablar. No es algo que me dé miedo, es todo lo contrario. Quiero ganar, quiero hacerlo bien. Eso es ser competitivo para mí, ser ambicioso”, sentenció.

Añadió: “La mentalidad ganadora tiene que estar ahí desde el primero hasta el último día. Estoy seguro de que lo haremos, y las conversaciones con los jugadores mayores han ido en esa dirección”.

James Rodríguez . Foto: Everton

Incertidumbre entre James y Benítez

El momento de James se ha convertido en toda una expectativa, ya que, en el 2015, se presentó una situación similar a la que está viviendo actualmente.

El goleador del Mundial de Brasil 2014 había llegado al conjunto Merengue un año después de hacer su participación en la cita mundialista. La salida de Carlo Ancelotti le abrió la puerta a Benítez, como pasó recientemente en el Everton, y a partir de ese momento perdió su titularidad.

El cafetero fue relegado a un segundo plano y su regularidad empezó a decaer al no ser del agrado del cuerpo técnico. Ahora, el volante es una de las figuras del equipo y deberá demostrarle al español que puede estar dentro de su esquema inicialista.

“El arribo de Benítez a Goodison Park podría significar problemas para el centrocampista ofensivo, ya que hubo informes de fricciones entre los dos en el Madrid”, señaló en su momento el Liverpool Echo, que cubre la actualidad de los ‘Toffees’.

La confianza del entrenador y el volante creativo acabó de perderse debido a sus lesiones, que lo alejaron 50 días fuera de las canchas cuando él estuvo como DT a cargo. Entre el 3 de junio de 2015 y el 4 de enero de 2016, James jugó solo 11 partidos con Benítez, 9 de ellos como titular.

Pretemporada de Everton

Los Toffees se preparan para enfrentar sus próximos desafíos: Semifinal de la Florida Cup contra Millonarios este domingo 25 de julio y el debut en la Premier League visitando nada menos que al Manchester United el próximo 7 de agosto.

