Video | Andrea Valdiri sorprendió a excompañera de colegio con un regalo inolvidable

La influenciadora se encontró con su amiga en una bomba de gasolina y luego de escuchar su historia decidió apoyarla con una moto

La vida de Mildre no será la misma luego de haberse encontrado con Andrea Valdiri, la muy destacada bailarina e influenciadora barranquillera.

Sin verse desde el bachillerato, Mildre, quien atiende una bomba de gasolina en Barranquilla, le prestó servicio a la Valdiri, lo que la sorprendió por los giros que da la vida, como lo expresó en sus Stories de Instagram luego de brindarle una sorpresa inolvidable:

La vida es un columpio que sube y baja sin parar

Mildre, quien jugó fútbol con la Valdiri en el bachillerato, le relató a la popular bailarina, y a sus miles de seguidores, qué tan buena fue ella cuando le pegaba al balón, lo que añadió un toque de color a la historia que estaba a punto de desarrollarse: la influenciadora la sorprendería a su amiga con un detalle de esos que marcan la diferencia.

Andrea Valdiri, quien en las últimas semanas se había desempeñado a fondo con las obras sociales en Barranquilla, decidió buscar a Mildre, dedicada fuera de su trabajo a estudiar en el SENA con el objeto de superarse, y junto a su hermana, entregarle una moto para que su excompañera pudiera llegar a tiempo a su trabajo y a sus estudios.

La reacción de Mildre fue mayúscula, dado que no se esperaba la presencia de Andrea, que previamente había anunciado en sus Stories de la sorpresa que buscaba darle a su excompañera del colegio que, por cosas de la vida, no solo había jugado con ella en el bachillerato, sino que no la había olvidado en tantos años que llevaban separadas.

La moto que Andrea le dio a Mildre le cambiará la vida, porque con ella podrá desplazarse con mayor velocidad por Barranquilla y llegar a tiempo a su trabajo, el mismo en el que no esperaba encontrarse con su amiga, la popular influenciadora que día a día brinda noticias positivas a Colombia.

Foto tomada de Instagram @AndreaValdiriSos

Precisamente, la Valdiri, exreina del Carnaval de Barranquilla y adinerada empresaria, se desempeñó a fondo en obras sociales en las que busca cambiar la vida de las personas, para bien.

Al utilizar su canal de Instagram, la popular bailarina e influenciadora compartió semanas atrás la historia de Isaac, un niño barranquillero al que lo aqueja un tumor líquido y varios quistes que han crecido desmedidamente en su tórax. Además, tiene algunos dedos de su mano izquierda pegados, mientras que otros de su mano izquierda no le funcionan.

“Vamos a trabajar para que le arreglen su cuarto y le hagan la operación en su manito con un buen especialista ¡Con toda mamá y con la fe en Dios!”, agregó la popular bailarina barranquillera.

También dejó ver la alegría que la invade al poder realizar este tipo de proyectos que, según ha dicho, le “llenan el alma”. “Estoy feliz y emocionada porque esto es de la mano de Dios, sin él esto no es posible, y también por personas y ángeles que él mismo pone en mi camino para que esto se realice. El camino es largo pero ahí vamos”, agregó.

Por último, le pidió a sus seguidores que en tiempos de crisis mantengan la esperanza, pues advierte que “el tiempo de Dios es perfecto” y a cada uno le llega la oportunidad de cumplir sus metas y lograr sus sueños.

