La presentadora Adriana Betancur habló sobre su trasplante de órgano

La presentadora Adriana Betancur, quien desde hace ya un largo tiempo está alejada de la presentación en la televisión colombiana, ha venido batallando con una insuficiencia renal desde 2010 que ha hecho pasar por varios procedimientos médicos para salvar su vida, incluyendo un trasplante de riñón. Pese a todos sus esfuerzos hoy día Adriana una vez más se une a la espera en una multitudinaria lista de personas que esperan la donación de un órgano, pues el riñón que le fue trasplantado hace siete años ya no funciona en su cuerpo.

Betancour fue invitada a un Instagram Live de Milena López y en este espacio ella aprovechó para desmentir algunos conceptos erróneos sobre el trasplante de órganos y aclarar dudas comunes sobre este tipo de procedimientos.

“En este momento la lista está muy grande porque hay 3.068 personas esperando por un órgano o tejido, está muy grande la lista, ha aumentado bastante. Yo me acuerdo que la última vez que hice una campaña fue en 2019, ha subido bastante. La razón es que las donaciones han bajado un 43% y es por la pandemia, porque todo los que han tenido Covid no sirven como donantes, o sea porque con la cantidad de fallecimiento que hemos tenido con la pandemia hubiéramos limpiado la lista, pero no sirven, entonces por eso hay 3.068 personas en este momento en lista de espera en Colombia”, contó a forma de información sobre como a causa de la pandemia se han afectado las personas que dependen de un trasplante.

Sobre las condiciones para donar señaló que lo primero que se tiene en cuenta en este tipo de casos es que el donador tenga el mismo tipo de sangre que tiene la persona que recibirá el trasplante, además, debe haber compatibilidad en los exámenes de inmunología y finalmente lo más complejo es la espera.

“A mí podría donarme, en este momento, en vida, o sea, alguien que esté vivo, alguien de mi familia si fuéramos compatibles, pero la primera condición para ser compatibles es que tenga mi mismo tipo de sangre y yo soy O-, en mi casa nadie más tiene este tipo de sangre, entonces por ese lado está descartado que me puedan hacer una donación de un órgano en vida, ¿entonces qué sigue? esperar una donación o un trasplante en donde mi donante sea cadavérico, es una persona que fallece por muerte cerebral y que cumpla, primero, con mi tipo de sangre, que haya compatibilidad en los exámenes de inmunología, que son un montón de exámenes, entonces me toca esperar que eso suceda (…) ¿Eso cuánto tiempo va a tardar? No tengo ni la menor idea, es como ganarse la lotería”, contó Adriana.

En el espacio la presentadora también aclaró que en el proceso el paciente nunca va a saber quién le donó, y la familia de quién donó tampoco sabe, por seguridad nunca. Y agregó que el procedimiento es muy delicado por lo que se necesita que muchos médicos estén pendientes del proceso.

“Para hacer un rescate de órganos, que es cómo se llama cuando se sacan los órganos de la persona que los donó, se necesita primero, un equipo interdisciplinario de médicos que pasan por diferentes especialidades, es decir, nefrólogos, cirujano general, todo, un grupo de especialistas en trasplante, unos líquidos especiales que conservan el órgano, las horas en las que te vas a tardar tú como paciente llegar al hospital donde te citaron, donde te van a hacer la cirugía y te van a poner ese órgano, equipos especiales, entonces esto no es como: ‘me arreglo las uñas acá o me las arreglo allá”, aclaró.





