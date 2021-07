Dominic Wolf, el alemán enamorado de Colombia, contó detalles del accidente que sufrió al ser atropellado por un motociclista

Foto de redes sociales.

Dominic Wolf, conocido en redes sociales como Dominic Colombia, el alemán más colombiano y quien se ha declarado un fanático del país, denunció hace unos días a través de su cuenta de Instagram que fue atropellado por un motociclista que se saltó las señales de tránsito y evadió el pare que debía hacer para cruzar la calle. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, el influenciador reveló algunos detalles de lo ocurrido.

“La calle estaba al lado, normalmente cuando hay una intersección de una calle yo siempre paro aunque yo tenga la vía, pero igualmente paro porque yo se que algún carro me puede llevar si no mira bien los avisos”, mencionó Dominic a ‘Lo Sé Todo’.

Recordó que el hombre que conducía la moto se subió al anden cruzando la ciclovía, cuando se percató de la presencia del motociclista, la patineta eléctrica en la que desplazaba se fue con toda la fuerza hacia el frente y fue cuando terminó impactando contra el motorizado.

“Yo recuerdo que yo me levanté y habían como 10 o 15 personas alrededor mío y yo preguntaba dónde estaba el man de la moto, todos me dijeron ‘no es que se fue allá por el andén bajando por el parque’, por fortuna no pasó nada de gravedad pero todavía tengo el codo inflamado”, recordó el influenciador.

Además agregó, “lo más grave fue en mi cabeza, o sea yo tuve un choque bastante fuerte con la cabeza contra la moto que se rompió el casco, gracias a Dios no fue mi cabeza sino el casco y bueno, unos golpes en el cuerpo pero nada grave”.

Aunque el creador de contenido no sufrió lesiones de gravedad, se puso en la tarea de identificar al responsable del incidente, a quien dejó un mensaje de responsabilidad en sus redes sociales.

“En el momento que se fue, el motociclista dijo que la adrenalina, que no tiene papeles, que esto y lo otro, que se fue dejando tirado a alguien en la calle porque yo estaba en la calle, él se dio cuenta que yo choqué la cabeza bastante duro, pero bueno ya pasó, es una situación dónde él actuó muy mal”, recordó el alemán enamorado de Colombia para ‘Lo Sé Todo’.

Dominic grabó el momento en sus redes sociales y decidió mostrar al hombre que le causó las lesiones dejándole una enseñanza para que aprendiera a no volver a repetir la situación.

“Yo creí que la mejor manera y siendo influencer, dejar un buen mensaje a los seguidores míos, por eso yo tomé la decisión de hacer el video”. Y agregó la razón del porqué grabó el video, “se va a arrepentir porque de verdad hizo algo más y todos sus amigos lo van a ver y le van a tomar del pelo con esto, que sienta que de verdad cometió el error, sin destruir y afectar a sus familiares”.

El extranjero, que tiene casi 700 mil seguidores en Instagram, recibió varios comentarios de apoyo tras el percance que sufrió. Además, varios internautas resaltaron que haya ‘capturado’ a su agresor y que lo hiciera excusarse por la situación.

“Por un lado le ayudé de esta manera de no pagar los delitos y que no le quitaran la moto, pero por otro lado, le dejo una enseñanza más profunda porque está en público y a través de la vergüenza uno aprende, porque son situaciones que nunca vas a olvidar”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

Sin embargo, hubo quienes lo criticaron por “exponer” de esa manera al colombiano que lo atropelló.

