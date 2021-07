Video | Andrea Valdiri emocionó a sus fans con sensual baile y muchos se llevaron una sorpresa

Foto tomada de Instagram @AndreaValdiriSos

Andrea Valdiri es una de las personalidades de la región Caribe que siempre ha dado de qué hablar en sus redes sociales, ya sea por sus sensuales curvas, las cuales recuperó a pocos días de haber dado a luz a su hija Adhara o simplemente, por las obras sociales que realiza en beneficio de las personas que más lo necesitan.

Este lunes se conoció que la creadora de contenido le daría una sorpresa a una de sus compañeras que no veía desde que estudiaron juntas el bachillerato, regalándole una moto. Pues previo a este encuentro, la bailarina salió de la ducha y con su energía desparpajo, comenzó a realizar una coreografía que le robó más de un suspiro a los internautas.

En el clip, publicado en su cuenta de Instagram a través de las historias, se ve a Andrea con dos toallas en color baby blue, una cubriendo su cuerpo y otra su cabeza, mientras se preparaba para dar la sorpresa a su amiga y de fondo suena el tema ‘Nunca dudes de mí’, de Iván Villazón.

Mientras la mujer baila y comienza a hacer la imitación de lo que va diciendo la canción, se le ve bastante alegre y emocionada, al instante se corta el video y nuevamente aparece mientras de fondo se escuchan silbidos de personas y ella saluda de manera jocosa y con actos de timidez.

Tomada de Instagram @famososhastalaz

En esta oportunidad, la canción que suena de fondo es la popular ‘You’re the one that I want’ que inmortalizaron los actores John Travolta y Olivia Newton-John en la película ‘Vaselina’, mientras ‘La Valdiri’ se deja llevar por el ritmo y comienza a bailar con el característico movimiento de pies de un lado a otro sin dejarse ver nunca de frente al lente de la cámara.

Justo antes de darle fin a la coreografía, la bailarina barranquillera dejó caer la toalla simulando intentar cubrirse el cuerpo con sus manos, sin embargo, debajo de tenía un vestido ceñido al cuerpo del mismo tono, que dejó ver la increíble figura que ya recuperó, pero que evidentemente por poco y provoca entre sus seguidores un paro cardiaco y poniendo a más de uno a volar su imaginación.

Inmediatamente, antes de que desapareciera el video de sus historias, las cuentas encargadas de publicar los pasos de las celebridades lo hicieron viral, por lo que muchos dejaron algunos comentarios por la sensualidad de los pasos en la grabación.

¿Cómo es el proceso de lactancia de Adhara?

Tal y como se conoció en días pasados, Adhara nació el 9 de julio en medio de una gran polémica porque su padre, el cantante Lowe León, no se pronunció al respecto y, por el contrario, mostró mayor interés por los partidos que disputó la Selección Colombia en la Copa América.

Recientemente, según lo expuesto por la barranquillera a través de un curioso video que publicó en su cuenta de Instagram, la pequeña se alimenta muy bien y muestra de ello son las ocho onzas de alimento que consume al día.

“Les voy a contar un secreto: Adhara se toma cinco onzas de seno (leche materna) y, como mi teta no la llena –porque es light y no grasosa–, le doy otras tres onzas de pote ¡Come como los dioses!”, comentó la recoocida creadora de contenido.

Adicionalmente, menciona que la lactancia ha contribuido a que la bailarina se encuentre más delgada como lo pueden ver sus seguidores en las últimas en las que se ve que la maternidad le ha sentado mucho mejor a su cuerpo. “Ahí está Adharita pegada y yo así, mírame la cara cómo va: flaca la maric# de tanto dar teta”, explicó entre risas.

SEGUIR LEYENDO