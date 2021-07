Rebecca Sprößer: la alemana que llegó de vacaciones a Cali y terminó haciendo parte de la primera línea

Alemana se una a la primera línea de Cali

Casi dos meses después del inicio de las jornadas de protesta del paro nacional en Colombia, el nombre de Rebecca Linda Marlene Spröße empezó a resonar en las redes sociales. Con su celular, la mujer de 34 años, originaria de Alemania, grabó la conversación que tuvo con algunos policías durante las manifestaciones que se vivieron en Cali, una de las ciudades más afectadas por la violencia y en donde se denunció, en repetidas ocasiones, el abuso de fuerza y poder por parte de los uniformados, en contra de la población. Fue el 21 de junio cuando Linda interrogó a aquellos integrantes de la fuerza pública respecto a su actuar en contra de la comunidad. Hoy, Linda denuncia amenazas por su labor al lado de los jóvenes que conforman la primera línea, y asegura que teme por su vida.

La historia de aquella alemana fue resaltada en una de las más recientes publicaciones del diario colombiano El Espectador, en donde ella misma reveló algunos detalles de lo que ha sido su paso por Colombia, país al que llegó, inicialmente, bajo razones de diversión y vacaciones. Linda solamente quería conocer la capital mundial de la salsa: Cali.

La alemana inició su travesía el 15 de marzo del 2021, cuando le confirmó a sus contactos de Facebook que se encontraba en el aeropuerto de Fráncfort, en Alemania, dispuesta a tomar un avión que la llevara a la sucursal del cielo.

Linda comparte en redes sociales sus días en medio de las protestas,

Además del profundo amor que siente por la música y por los ritmos afroantillanos, Colombia se convirtió en un nuevo destino en la agenda de Linda que, desde hace 15 años, ha dedicado su vida a viajar y a conocer, particularmente, países latinoamericanos. Ella estudió Periodismo, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial e hizo una formación especial para ser azafata. Esta última labor le ha permitido costear algunos de sus viajes gracias a las tarifas preferenciales que le ofrecen y, hasta el momento, la alemana calcula que conoce unos 75 países.

“Cuando llegué a Cali me enamoré totalmente de la gente, de la forma de vivir y decidí que quería vivir un tiempo más acá. Empecé a trabajar como voluntaria y community manager en una escuela muy reconocida de baile que se llamaba Arrebato Caleño, pero cuando empezó el paro nacional y se intensificaron los toques de queda ya no pudieron dar las clases que se hacían en la noche y quebraron. Esa fue una fuerte motivación para unirme a la gente que empezó a protestar. Después pensé que como en México había trabajado en periodismo, aquí también podría documentar con mi mirada lo que estaba sucediendo. Entonces empecé a grabar testimonios y abusos de la Policía y a mandarles eso a mis contactos que tenía de prensa”, comentó Sprößer en su diálogo con ese medio de comunicación.

Aunque Linda borró de sus redes sociales aquel video en donde cuestionó a los policías por su actuar abusivo, y los comparó con las autoridades de su país bajo el argumento de que en Alemania los uniformados son lo ‘mejores amigos de la ciudadanía’, alguien más tomó captura del video de casi nueve minutos, y lo registró en YouTube bajo el nombre de ‘Valiente joven alemana enfrenta a la policía de Colombia y los deja sin argumentos’.

De acuerdo con lo que relató Linda a El Espectador, luego de aquel diálogo con esos policías, en el barrio San Judas, en la Comuna 10, al suroriente de Cali, ella, acompañada de una amiga, decidió grabar esa noche de protestas, sin embargo, fue allí cuando empezó a rondar el miedo y el peligro en su entorno. “Un día después, como a las 11:00 p.m, me llegó una llamada en que me decían que me iban a llevar, a matar y a desaparecer, y que le iban a echar la culpa a los manifestantes”, contó y agregó que, el 22 de junio, hombres de civil amenazaron a su amiga. Linda y su amiga, cuya identidad se reserva por seguridad, señalan directamente, y con toda seguridad, a la Policía Nacional por aquellas agresiones verbales en su contra.

Linda denunció amenazas en su contra

Según lo que comentó en El Espectador, y lo que ya había denunciado en sus redes sociales, Linda no vive tranquila desde entonces, de hecho, asegura que cambia constantemente su lugar de residencia para evitar que aquellas denuncias se conviertan en una realidad. Linda fue víctima de un intento de robo el pasado 4 de julio, pero fue auxiliada por sus vecinos cuando hombres motorizados forcejeaban con ella. Paralelo a esto, una de sus amigas fue atacada con un arma de fuego, “iban a matarla, pero ella se tiró al piso”.

Además de su video en YouTube, Rebecca Linda Marlene Sprößer ya había compartido múltiples grabaciones de testimonios de ciudadanos que habían denunciado, entre otras cosa, capturas ilegales, disparos, golpes y tratos abusivos por parte de la fuerza pública, además había dado su testimonio ante medios de comunicación nacionales e internacionales. Así como habló para el canal de televisión local, Canal 2, relató lo que estaba sucediendo en Cali para medios como WDR y el diario alemán Frankfurter Rundschau.

Ante una representante del comité de prensa internacional, Linda se declaró como un manifestante más del estallido social colombiano, y no como una periodista. “Debido a que yo simpaticé con el pueblo y su causa y critiqué al Gobierno Nacional de forma directa, la asociación de prensa internacional tomó distancia de mí. La prensa alemana siempre ha sido una institución imparcial y neutra. Como periodista es indispensable cubrir el código de prensa a cada momento, algo que yo incumplí cuando me uní al movimiento de la resistencia. Por el bien y el honor de la prensa alemana, aclaro con este comunicado que desde el 28 de abril actué de manera autónoma y todas mis publicaciones sobre el paro nacional no representan los criterios institucionales de la prensa alemana”, aseguró.





