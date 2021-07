Parejas disparejas y comida rápida deconstruida: una noche de creatividad en Masterchef

Tomado de Canal RCN en vivo

La noche en Masterchef Celebrity comenzó con un poco de humor cuando el participante Lucho comenzó a adular a los jurados del reality Nicolás De Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, por su parte este último le dijo que si le prestaba el cepillo, a lo que el ex lustrabotas le respondió: “yo no le estoy cepillando porque yo no tengo cepillos, antes si cepillaba porque lustraba zapatos y mantenía el cepillo, pero ahorita no, ahorita me toca es tener aquí la cocina”.

“Luchito llegó con toda la actitud, llegó habladorsisimo, me gusta mucho verlo así, porque él ha estado muy tranquilito”, comentó Marbelle.

Mientras tanto, Gregorio Pernía y Viña Machado recordaron lo que sucedió en el capítulo anterior entre Liss Pereira y Carla Giraldo, por lo que sintieron que esta noche el ambiente estaba un poco más tenso y necesitaban refrescar las energías.

“Estamos tratando de refrescar hoy un pequeño trago amargo, estamos haciendo una pausa interpretativa, un silencio actoral”, señaló Gregorio.

Mientras tanto, Claudia Bahamón les recordaba que en la competencia ellos son seres humanos como cualquier persona, no están interpretando ningún papel y si tienen que llorar o les da rabia, lo sienten como las personas que son.

“Todos somos lo que somos y por eso nos da rabia, qué es bueno, qué es malo y quién lo sabe”, apuntó Carla Giraldo.

La cuota de humor al inicio el programa estuvo a cargo de los comediantes Frank Martínez y Diego Camargo, pues la noche anterior los dos personajes habían compartido tiempo juntos, mientras que la presentadora del programa bromeaba con ellos por los comentarios que lanzaron durante la presentación de la noche.

El reto de la ‘Caja Misteriosa’ sí que sorprendió a las celebridades, pues muchos no esperaban que les tocara preparar nuevamente algo que tuviera que ver con las vísceras de algún animal, en esta oportunidad debieron cocinar ‘rellena’ o ‘morcilla’ acompañada de ají.

“Como hoy pueden ver, lo que tienen en sus estaciones es tripa y sangre, para preparar rellena o morcilla, unas son de arroz y otras son de cebolla, ya saben para qué tienen esa tripa y sangre el día de hoy”, señaló el chef Nicolás de Zubiría.

“Varias veces me he preguntado ¿cómo se hace la morcilla? y tengo el recuerdo de haberlo visto, pero nunca había hecho y nunca había estado ni cerca de hacerlo”, señaló Pity.

Les recordaron a Ana, Gregorio y Emmanuel que no podrían ayudarse por ningún motivo como ocurrió en la competencia de eliminación anterior, “esto es una competencia individual, una cosa es pasar un limón, otra cosa es pasar una preparación pero de ahora en adelante ni un limón, nada”. Para la preparación del ‘Reto de la Caja Misteriosa’ las celebridades tuvieron 60 minutos.

En muchos aprietos se vieron los concursantes para terminar su preparación, pues fueron varios los que señalaron no haber tenido contacto con la cocinada de morcilla en sus vidas.

El primero en ser llamado a la presentación de su plato, fue el exconcejal ‘Lucho’, quien confesó que su esposa Gloria le había enseñado a prepararla.

La segunda en presentar su preparación fue Liss Pereira, con su plato ‘La morcilla de Óscar’, pues según la humorista, sus papás esperaban que ella naciera niño y se llamaría Óscar de haber sido así. Una más se sumó a la presentación del plato, la cantante Marbelle, que nunca había ejecutado un plato de este tipo.

Por último, el actor Gregorio Pernía, que presentó una morcilla llamada ‘La Cabrera’, en honor a un lugar de su natal Cúcuta.

La ganadora de este reto, que obtuvo la inmunidad y la posibilidad de subir al balcón directamente fue Marbelle. Quien tuvo en sus manos la decisión de organizar las parejas del reto creativo que quedaron de la siguiente manera: Endry – Diego, Lucho – Freddy, Ana – Alicia, Liss – Carla, Pity – Gregorio, Cata – Emmanuel y Frank – Viña.

Reto Creativo

Las celebridades colombianas que integran este reality, en el reto creativo de este sábado 10 de julio, debieron preparar nuevas versiones de hamburguesa con papas, perro caliente y mazorca desgranada. El objetivo era que los jurados evaluaran la posibilidad de crear un nuevo producto a partir de los mismos ingredientes que les entregaron con el plato original.

De la creatividad y el ingenio, los cocineros debieron deconstruir los platos mencionados para entregarle nuevas propuestas a los jurados de Masterchef Celebrity. La pareja que presentó los mejores platos, fue la conformada por Emmanuel Esparza y Catalina Maya.

Finalmente, quienes no subieron al balcón, tendrán que ponerse el famoso delantal negro y enfrentarse este domingo en un nuevo reto de eliminación.

