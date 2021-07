Alicia Machado envía una nueva pulla a los participantes del Masterchef colombiano

Bastante polémica ha causado esta tercera temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ entre los televidentes, pues los ánimos entre varios de sus participantes están bastante caldeados, lo cual ha generado una serie de incendiarias declaraciones que, a su vez, terminan por avivar la controversia.

Así sucedió en horas recientes, luego de que la exreina de belleza venezolana Alicia Machado acusara haber sido víctima de comportamientos xenofóbicos por parte de algunos competidores, más exactamente a Marbelle, quien le respondió con un comentario en el que la señala de ser intermediaria en invitaciones que le hacían sujetos de dudosa reputación.

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’, ‘son gente muy bien’”, comentó la ‘reina de la tecnocarrilera’ desde su cuenta de Twitter y, de inmediato, el nombre de ambas reconocidas mujeres se convirtieron en los temas más comentados de esta plataforma.

Es clave aclarar también que que dentro de ese grupo de ‘amigas’ a las cuales hace mención Alicia, se rumora en redes sociales que se trata de Carla Giraldo, Catalina Maya y, por supuesto, Marbelle, quienes han recibido un sinfín de críticas por su comportamiento en la competencia.

Ante las graves declaraciones que hizo la artista vallecaucana, la modelo y actriz extranjera que estará en la próxima entrega de ‘Masterchef Celebrity México’, respondió con un nuevo comentario por el que, aun cuando no la nombra directamente, sus seguidores no dudan en sugerir que se trata de una nueva ‘pulla’ al show de Colombia..

En el programa que se transmitió este 10 de julio, los famosos tuvieron que superar el reto de la caja sorpresa que, aunque típico, tomó por sorpresa a la gran mayoría, teniendo en cuenta la dificultad en la preparación del platillo: morcilla, llamada también rellena.

Inclusive, uno de los ingredientes principales del alimento fue un problema para Carla Giraldo, Ana María Estupiñán y otros participantes, puesto que el olor de la sangre de cerdo, con la cual cocinaron, no fue de su agrado. Inclusive, tuvieron que oler vinagre en diferentes ocasiones para poder culminar con la preparación.

A pesar de que la gran mayoría de televidentes que reaccionaron al reciente episodio de ‘Masterchef’ en redes sociales coincidieron con que el ganador de la prueba debió ser ‘Lucho’, los jueces eligieron la morcilla de Marbelle como la que mejor sabor y presentación tuvo.

Así entonces, la madre de Rafaella Chávez tendrá inmunidad en la prueba que se llevará a cabo este domingo y con la cual se sabrá quién será el nuevo eliminado de la competencia que ha gozado de muy buenos niveles de audiencia.

Bastante comentado fue el encontrón que tuvieron Hassam y Endry Cardeño este fin de semana, por cuenta de las agudas críticas que hizo el comediante sobre la tensa relación que tienen los participantes de Masterchef Celebrity, pues considera que se han preocupado más por sus problemas personales que por desempeñarse correctamente en las pruebas de cocina.

Desde entonces, la actriz cucuteña, reconocida por su papel de ‘Laiza’ en la novela ‘Los Reyes’, ha estado recibiendo una gran cantidad de comentarios de odio por parte de seguidores del reconocido humorista.

“Me han dicho de todo, pero lo que más me llama la atención es esa intención que tienen muchos de ofenderme y de hacer comentarios homofóbicos (...) Lo que pasa es que yo le contesté a una persona que tiene 1.3 millones de seguidores en Twitter y es normal... son sus fanáticos y vienen a meterse conmigo. Pero no pasa nada, yo no me traumatizo por eso”, concluyó Endry Cardeño en una reciente transmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram.