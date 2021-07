“Un gabinete que dure los cuatro años”, el sueño que incumplió el presidente Iván Duque

El gobierno del actual presidente de Colombia, Iván Duque, se ha caracterizado por la rotación de sus ministros en las diferentes carteras, ya sea porque renuncian (o los hacen renunciar), aducen motivos personales y otras razones. Esta situación es bastante curiosa dado que el primer mandatario era de los principales críticos de los constantes cambios en los gabinetes presidenciales.

De hecho, en plena campaña electoral del 2018 y a menos de un mes de que se celebrara la primera vuelta presidencial de ese año, Iván Duque rechazó categóricamente que en el gobierno de su antecesor, Juan Manuel Santos, hayan pasado al menos siete personajes por el Ministerio de Minas y Energía.

Durante una entrevista emitida en abril del 2018 con la periodista Eva Rey, en su programa ‘Sin Evasivas’ del Canal RCN, el entonces candidato del hoy partido de Gobierno, Centro Democrático, Iván Duque Márquez respondió si ya “tenía un gabinete pensado”:

“A mi no me gusta ese esquema de los ministros chispita mariposa que hemos visto en muchos ministerios. Siete ministros de Minas en ocho años (del gobierno Santos) es una vergüenza. Eso denota desinterés por el sector, el sector no tiene la capacidad de interlocución”, expresó.