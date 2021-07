Zahira Benavides se cansó de los comentarios que la señalan de anoréxica

Tomada de Instagram @zahira.tv

La presentadora Zahira Benavides decidió hablar sobre las acusaciones que recibe en su contra a través de las redes sociales por cuenta de la apariencia de su cuerpo, pues muchos aseguran que parece una modelo anoréxica. En el pasado ya había ocurrido un hecho similar cuando acudió al médico por una molestia en el tobillo, descubriendo una descalcificación severa.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ respondió a muchos de sus detractores.

“El estar flaco ahorita deberían entender que es un tema de ajetreo que tengo todo el día, tengo dos hijas, tengo trabajo, tengo mi casa, tengo mi hogar, tengo mil funciones y además, estoy lanzando ahorita mi marca entonces tengo mil cosas que pensar y mil cosas que hacer entonces no sé para dónde se me va la comida”, señaló para ‘Lo Sé todo’.

Además, Zahira aseguró que la sociedad hoy en día tiene muchas otras preocupaciones por cuenta de los difíciles momentos que se viven, hay personas que están pasando hambre, mientras otros piensan en estar haciendo dietas y tratamientos para adelgazar.

“Mi constitución es muy agradecida, mi cuerpo es muy agradecido y como de todo, espero seguir haciéndolo y claramente llegará un momento en el que uno se cuide por la edad y por muchas cosas pero todo en su debido momento, por ahora no estoy haciendo dietas, estoy feliz como estoy”, puntualizó para aquellos que la señalan por su peso.

Cabe resaltar que, por ser un personaje público, la presentadora siempre estará en el ojo de aquellos que buscan criticarla pero también señala que son muchos quienes han demostrado su cariño hacia ella y el trabajo que realiza, de ser una mujer emprendedora y luchadora.

“He tenido momentos y épocas donde me he engordado y he tenido unos kilitos de más, para nadie es un secreto que pasé una etapa de mi vida bastante dura donde sufrí de anorexia y bulimia, esto fue hace más de 13 años”, confesó la presentadora.

Aseguró que es una etapa de su vida que la cuenta y asume con orgullo, esperando que sirva de ejemplo para aquellas niñas que atraviesan por esa misma situación, que es posible salir adelante y lucir saludables sin exponer a tantos problemas de salud su cuerpo.

“Hoy en día siento que he superado al 100 % esta enfermedad, me siento súper feliz y la verdad lo que me gustaría pedirles a las personas es que antes de ofender y señalar con comentarios, se sentaran y analizaran muchísimo antes de, lo que importa es que me vea sana”.

Algunos de los comentarios negativos que ha recibido la bella presentadora son: “te ves flaca, anoréxica y huesuda”, “piense en sus hijas antes de la belleza y la estética”, haciendo que generaran molestia porque la gente no sabe hasta dónde llegan ese tipo de palabras y pueden herir a las personas.

“Yo estoy perfecta, estoy divinamente, me siento anímicamente divina, me siento con toda la salud del mundo gracias a Dios”, finalizó Zahira para ‘Lo Sé Todo’.

En abril pasado, la comunicadora ya había dado unas declaraciones a través de su cuenta de Instagram a quienes lanzaban duras críticas por su figura tan delgada.

“Últimamente las personas las siento preocupadas por mi delgadez...(ojo) no es una explicación!!! Pero de verdad ustedes creen que uno hace dieta amamantando??? Por Dios he tenido momentos que he estado subidita de peso pero en este instante ni me interesan las dietas, no tengo desorden alimenticio, ni me interesa estar pensando si subí un kilo o no... Reflexionen”.

