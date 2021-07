Ni Fabra ni Cardona estarán con Boca para disputar la serie ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores

Bajas de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021

En cinco días Boca Juniors se preparará para recibir a Atlético Mineiro en el partido de ida de los octavos de final la Copa Conmebol Libertadores 2021.

Los jugadores de Boca que concentraron con la selección Colombia para la Copa América en Brasil no podrán estar con el plantel ‘xeneize’ el martes 13 de julio a las 5:15 p. m. hora colombiana.

La infortunada noticia de la muerte del padres del lateral izquierdo Frank Fabra puso en duda la alineación titular del equipo de Miguel Ángel Russo, mientras que por el lado de Edwin Cardona, seguirá concentrado con el plantel de Reinaldo Rueda para enfrentar a Perú en el partido por el tercer lugar, este 9 de julio en Brasilia.

Así las cosas, desde la directiva de Boca decidieron darle un permiso de acompañamiento junto a su familia por el luto de la muerte de su padre a Fabra una vez se acabe la Copa América.

Sin embargo, cuando Fabra vuelva de territorio colombiano y retorne a Buenos Aires tampoco estaría disponible para ser convocado en su club, pues tendrá que conservar cuarentena en Argentina al romper con la burbuja de aislamiento que tenía en Colombia durante la Copa América en Brasil.

Soccer Football - Copa America 2021 - Semi Final - Argentina v Colombia - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 6, 2021 Colombia's Frank Fabra and Edwin Cardona look dejected after the match REUTERS/Ueslei Marcelino

De ese modo Fabra podría ausentarse el 13 y el 20 de julio de los partidos de Boca por Libertadores, motivo que llevaría a Russo a alinear un juvenil en esa zona que puede ser Agustín Sandez y Valentín Barco. Otra de las posibilidades es alinear en esa posición a Marcos Rojo, pese a que está entrenando para jugar en la posición de zaguero central.

En ese sentido, entre los colombianos disponibles en la baraja de opciones de Russo están Jorman Campuzano y Sebastián Villa. Este es el posible equipo inicial de Boca para enfrentar a los de Belo Horizonte:

Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González o Alan Varela o Jorman Campuzano; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa.

Debido a la decisión sobre el luto de Fabra, el zurdo no se reincorporará a las prácticas y no ingresará a la burbuja del equipo de Miguel Ángel Russo dentro de los protocolos que aplica el club. Por ese motivo en particular, el jugador no podrá volver a los entrenamientos en el futuro próximo.

Hay que tener en cuenta que Fabra fue llamado por Reinaldo Rueda durante el desarrollo de la copa y posteriormente el marcador por izquierda se fue en el medio de sus vacaciones de mitad de año.

Aunque el lateral solo jugó 45 minutos ante Argentina y no tiene una pretemporada encima lo más seguro es que su posición sea ocupada por el juvenil Agustín Sandez.

Según informó este 8 de julio el periodista deportivo Martín Costa en el programa Halcones y Palomas de TNT Sports Argentina, considerando la forma de los colombianos que viajaron a Brasil para la Copa América y sus situaciones personales, ninguno estará en condiciones de llegar pronto al equipo Xeneize:

Ni a Fabra ni a Cardona los vieron bien físicamente. No los vieron bien. Es más, cuando los vieron entrar, fue tema de conversación ayer en el predio sobre cómo están los dos. Cardona no llamó la atención, pero Fabra sí.

