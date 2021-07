“Dios quiera que nos volvamos a encontrar”: la emotiva despedida de Rafael Santos Borré de River Plate

“Volveremos a estar juntos y seremos más grandes... Para la eternidad...”, fueron alguna de las palabras de la nostálgica despedida de ‘La Máquina’, como se le conoce al delantero barranquillero Rafael Santos Borré tras la confirmación de su fichaje como nuevo jugador del club alemán Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

El exdelantero de Atlético Madrid, actualmente concentrado con el plantel de la selección Colombia de Reinaldo Rueda en Brasil por la Conmebol Copa América 2021, aprovechó este tiempo de descanso tras la eliminación del combinado cafetero en la semifinal para publicar desde sus redes sociales un video de despedida del equipo de sus amores que lo hizo crecer como profesional para llevarlo hasta donde está hoy: River Plate.

Borré envió un sentido mensaje de agradecimiento a la directiva y a la hinchada del club ‘Millonario’, así como al cuerpo técnico, sus compañeros y demás miembros del equipo tras varios años en donde conquistó títulos y récords a nivel personal en Argentina.

El surgido en la cantera del Deportivo Cali indicó que quedará agradecido por siempre con el club bonaerense y que su amor será eterno tras haber retomado su nivel y regresar a una de las grandes ligas de Europa, considerando que Borré ya había estado en La Liga de España defendiendo las camisetas del Atlético de Madrid y Villarreal.

El artillero de ‘La Banda’ en era del técnico Marcelo Gallardo inició su video de despedida pronunciando las siguientes frases:

Peleamos muchas batallas juntos, muchas alegrías y una que otra tristeza hemos vivido en este tiempo maravilloso de copas y finales. Me llevaré conmigo la apuesta que hicieron los directivos, la confianza que siempre me mostró nuestro entrenador y su cuerpo técnico. A mis compañeros y colaboradores que con su apoyo se convirtieron en mi familia. Volveremos a estar juntos y seremos más grandes. Para la eternidad un gol con estos colores, para la felicidad una banda cruzada. Gracias hoy y siempre. Te amo River Plate

A sus 25 años, el atacante colombiano conquistó el gusto de los reclutadores de Frankfurt dejando una estadística muy favorable para él como fue convertirse en el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo, de lejos, el ciclo más ganador en la historia del club, en el que el barranquillero celebró seis títulos, entre los que están dos Copas Argentina, dos Supercopas argentinas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

El futbolista había enviado un mensaje previo de agradecimiento en video al equipo donde militó durante casi cuatro años. El club de la banda cruzada compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje de Borré:

Les quiero agradecer por todos esos momentos, me hicieron sentir como de la casa, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos; gracias porque me permitieron conocer este mundo River Plate de la mejor manera, y creo que es un mundo con el que me siento muy identificado y al cual voy a llevar conmigo en mi corazón. Les agradezco todos estos momentos y les deseo lo mejor