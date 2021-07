Falleció Visitación Herazo, madre del beisbolista Édgar Rentería

Este 8 de julio falleció Visitación Herazo, madre del beisbolista de las grandes ligas Édgar Rentería. Según se conoció, la muerte de la mujer de 89 años se presentó por causas naturales en el populoso Barrio Abajo de Barranquilla, lugar donde tenía su residencia

La mujer murió alrededor de las 6: 00 p.m. y es recordada por apoyar a su hijo durante los 15 años de gloria en el deporte de la pelota caliente. De acuerdo con el diario El Heraldo, Herazo crío sola a sus hijos, pues su esposo, Francisco Rentería, falleció cuando todos eran muy pequeños.

El diario recuerda que la mujer fue una luchadora, pues tenía que trabajar y atender el hogar para poder sacar adelante la familia Rentería.

“Ellos lloraban cada vez que llovía en las horas de la tarde porque no podían sacar su puesto de fritos. Cuando quedaban algunos productos ese era el desayuno, el almuerzo y la cena del día siguiente”, contó para el diario barranquillero, William Vargas, periodista conocedor de beisbol y de la carrera de Édgar Rentería.

En 2013, Herazo concedió una entrevista a El Heraldo en la que recordó que dejó de ver beisbol luego del retiro de su hijo.

No he visto más porque Édgar era el que alegraba todo, ahora veo los partidos muy tristes. Aún me imagino a mi hijo cuando estaba jugando, esa era una emoción, ya no hay alegría en las mamás. Cuando lo veía jugando a Édgar lloraba y cuando miraba los partidos por televisión sufría más.