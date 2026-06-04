Colombia

Icetex abrió nueva convocatoria del fondo para educación superior: financiará hasta el 90% de la matrícula para beneficiarios de la Ley 1979 de 2019

El programa cubrirá estudios de pregrado y posgrado y contempla la posibilidad de perdón del saldo tras la graduación, siempre que se cumplan los requisitos y se radiquen soportes dentro de 18 meses

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Los fondos MinDefensa Ley 1699 de 2013 y Ley de veteranos 1979 de 2019 ofrecen créditos educativos condonables hasta en un 90% - crédito Icetex
El Fondo para Veteranos financia hasta el 90% de la matrícula de pregrado o posgrado y permite la condonación al finalizar los estudios - crédito Icetex

El Icetex abrió una nueva convocatoria del Fondo de Fomento de la Educación Superior para Veteranos, un programa creado bajo la Ley 1979 de 2019 que busca apoyar el acceso a la educación superior de quienes han servido al país como miembros de la Fuerza Pública, así como a sus familias y a las víctimas reconocidas por hechos relacionados con el servicio activo.

La convocatoria, que estará abierta entre el 29 de mayo y el 25 de junio, ofrece la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor de la matrícula de pregrado o posgrado, con la opción de condonación una vez finalizados los estudios y cumplidos los requisitos.

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El fondo es financiado por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Educación Nacional, y es administrado por el Icetex, que será la entidad responsable de gestionar los créditos, realizar los desembolsos y acompañar a los beneficiarios a lo largo de su formación académica.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, destacó la importancia de este programa como una herramienta para el bienestar y reconocimiento de quienes han servido a la patria y sus familias:

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“Seguimos impulsando oportunidades de acceso a la educación superior. Es el fondo que acompaña a los colombianos que han prestado su servicio al país representando a la fuerza pública, así como a miembros de su familia, y que le apuesta al bienestar de estas familias”.

La prórroga voluntaria permite a los jóvenes solicitar formalmente la extensión de su permanencia en las Fuerzas Militares o la Policía Nacional - crédito Ejército Nacional Colombia
La Ley 1979 de 2019 incluye como beneficiarios a veteranos, víctimas reconocidas y familiares de miembros de la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional Colombia

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la Ley 1979 de 2019 y del Fondo?

Según el artículo 2 de la Ley 1979 de 2019, los beneficiarios de la convocatoria son:

  • Veteranos con asignación de retiro, pensionados/as por invalidez, reservistas de honor y víctimas (en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011) por hechos ocurridos en servicio activo y en razón del mismo.
  • Viudas, huérfanos o padres del miembro de la fuerza pública que haya fallecido o desaparecido en servicio activo, únicamente por acción directa del enemigo, en combate, o en tareas de mantenimiento/restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.
  • Los miembros del núcleo familiar: cónyuge o compañero(a) permanente e hijos hasta los 25 años, o a falta de estos, los padres del miembro de la Fuerza Pública fallecido o desaparecido bajo las condiciones mencionadas.

Adicionalmente, los aspirantes deben ser colombianos, estar acreditados en el Registro Único del Ministerio de Defensa (RUM), pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, estar admitidos o matriculados en un programa de pregrado o posgrado de una institución reconocida por el Ministerio de Educación, y no ser beneficiarios de otro fondo del Icetex.

¿Qué cubre el fondo y cómo funciona la condonación?

Recomiendan a beneficiarios no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir información personal fuera de los canales oficiales - crédito Icetex
Los aspirantes al fondo del Icetex deben ser colombianos, estar en el RUM y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 - crédito Icetex

El fondo otorga créditos educativos de hasta 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para cubrir el valor de la matrícula por cada periodo académico semestral. Además, los beneficiarios reciben un apoyo de sostenimiento de 1 smmlv por semestre, financiamiento del 100% de los derechos de grado y una prima de garantía que ampara riesgos en caso de muerte, invalidez física o mental del estudiante.

El beneficio de condonación de hasta el 90% del valor financiable se otorga después de que el beneficiario culmine con grado su programa académico. Para acceder a la condonación, la persona debe presentar una carta de solicitud y la certificación de grado (acta de grado o diploma) dentro de los 18 meses siguientes a la terminación del plan de estudios.

Requisitos y proceso de postulación

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser colombiano y estar en el Registro Único del Ministerio de Defensa como beneficiario de la Ley 1979 de 2019.
  • Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, validado con recibo de servicio público coincidente con la dirección registrada.
  • Estar admitido/matriculado en un programa de pregrado (técnico, tecnológico, profesional) o posgrado (especialización, maestría, doctorado, postdoctorado) con registro calificado vigente.
  • Haber presentado la Prueba Saber 11 (para pregrado) o haber aprobado el periodo académico anterior (para estudiantes de segundo semestre en adelante).
  • Presentar certificado del promedio acumulado del pregrado (para posgrados).
  • Realizar la inscripción en la página web del Icetex.
  • Tener un deudor solidario aprobado por el Icetex y no ser beneficiario de otro fondo.
  • Adjuntar los documentos solicitados (cada archivo máximo 2 MB, no cifrados).
Veteranos, reservistas y familiares de policías fallecidos en servicio accederán a créditos educativos condonables para pregrado y posgrado - crédito Icetex
El fondo cubre hasta 11 salarios mínimos por semestre para matrícula, 1 salario mínimo de sostenimiento y el 100% de los derechos de grado - crédito Icetex

Programas financiados y rubros cubiertos

El fondo financia estudios en instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación, tanto en pregrado como posgrado. Los rubros financiados incluyen:

  • Matrícula: hasta por 11 smmlv por semestre, desembolsados directamente a la institución educativa.
  • Sostenimiento: 1 smmlv por semestre, girados directamente al beneficiario.
  • Derechos de grado: 100% del valor, desembolsados a la institución.
  • Prima de garantías: cobertura de riesgos personales.

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