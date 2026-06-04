Foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia fue suspendido tras fuertes disturbios: Petro reaccionó a la polémica

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional generaron afectaciones a la movilidad en corredores estratégicos de Medellín, incluyendo la calle Barranquilla y la avenida Regional - crédito X

Un foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia tuvo que ser suspendido el miércoles 3 de junio, luego de los disturbios registrados al interior de la institución por la presencia de un grupo de personas encapuchadas. Los hechos derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional, afectaciones a la movilidad en varios sectores del norte de Medellín y la evacuación de la comunidad universitaria.

La situación comenzó hacia el mediodía cuando un grupo de encapuchados protagonizó una protesta dentro del campus universitario. Posteriormente, se registró una confrontación entre los manifestantes que permanecían en el interior de la institución y unidades de la Policía ubicadas en la parte externa, lo que generó alteraciones en el orden público tanto dentro de la universidad como en sus alrededores.

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Como consecuencia de los enfrentamientos, las autoridades reportaron cierres en la calle Barranquilla y en la avenida Regional, desde el sector de la Minorista hasta la Universidad de Antioquia, en la calzada occidental. Además, los desmanes se extendieron hacia los alrededores de las vías Barranquilla y Ferrocarril.

Según la información conocida, cerca de 40 encapuchados participaron en los disturbios; situación que llevó a la suspensión de actividades académicas, administrativas y recreativas, así como a la evacuación de las personas que se encontraban dentro del campus.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el foro de aspirantes a la rectoría fue cancelado debido a las alteraciones de orden público registradas dentro de la institución - crédito @AndresJRendonC/X

Uno de los eventos afectados por los disturbios fue el foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia, que se desarrollaba en el momento en que ocurrieron las alteraciones de orden público. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que la actividad tuvo que ser cancelada debido a la situación registrada dentro de la institución.

A través de su cuenta en X, el mandatario se refirió a los hechos y solicitó la intervención de las autoridades. “Le he pedido a la @PoliciaColombia que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la @UdeA. El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de estos facinerosos de evacuar. La autonomía universitaria NO es terrorismo. Los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los Antioqueños con seguridad y tranquilidad”, escribió Rendón.

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Alcalde Federico Gutiérres: “No son estudiantes, son terroristas”

Durante sus declaraciones, Gutiérrez afirmó que los responsables de los disturbios estarían utilizando explosivos y afectando el normal desarrollo de las actividades universitarias - crédito @FicoGutierrez/X

La Alcaldía de Medellín informó que adelantaría acciones para restablecer el orden público en la Universidad de Antioquia tras los enfrentamientos registrados durante la jornada. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que las personas involucradas en los hechos no pertenecen a la comunidad estudiantil y señaló que las autoridades mantendrán acciones orientadas a garantizar la seguridad dentro del campus universitario.

Durante una declaración pública, el mandatario afirmó que la Policía Nacional debe intervenir para recuperar la tranquilidad en la institución y sostuvo que los responsables de los disturbios estarían utilizando artefactos explosivos. “No son estudiantes, son terroristas; están armados, están llenos de explosivos y le hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, le hacen daño a Medellín y le hacen daño a Colombia”, manifestó Gutiérrez.

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Gutiérrez también indicó que algunas de las personas involucradas habrían llegado desde otras regiones del país y aseguró que su administración continuará implementando medidas para preservar el orden público en la ciudad.

Petro se pronunció tras los señalamientos del alcalde

En su publicación, el jefe de Estado destacó el apoyo económico brindado por el Gobierno nacional a la Universidad de Antioquia - crédito @petrogustavo/X

Horas después de las declaraciones del alcalde de Medellín, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a lo sucedido en la Universidad de Antioquia mediante una publicación en su cuenta de X.

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El pronunciamiento del jefe de Estado se dio en respuesta a las declaraciones de Federico Gutiérrez sobre los disturbios y la situación de orden público registrada en la institución educativa. “El apoyo que le he dado a la Universidad de Antioquia es de más de medio billón de pesos para que sea centro del saber en Antioquia y desarrolle los medicamentos. Que necesita el pueblo colombiano. No confunda ayuda para la Vida con ayuda para la muerte (sic)”, escribió Petro.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por los disturbios y mantienen el monitoreo de la situación para garantizar el restablecimiento de las actividades académicas y administrativas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas capturadas o lesionadas durante los enfrentamientos registrados en la jornada.

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Por su parte, la Universidad de Antioquia reiteró la necesidad de proteger los espacios académicos y rechazó cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. Entre tanto, la Alcaldía de Medellín y los organismos de seguridad mantienen presencia en el sector con el fin de evitar nuevas alteraciones del orden público y facilitar el regreso a la normalidad dentro del campus.