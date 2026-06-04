Colombia

Foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia fue suspendido tras fuertes disturbios: Petro reaccionó a la polémica

Los enfrentamientos protagonizados por cerca de 40 encapuchados dentro y en los alrededores del campus obligaron a evacuar la institución y cancelar las actividades universitarias

Guardar
Google icon
Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional generaron afectaciones a la movilidad en corredores estratégicos de Medellín, incluyendo la calle Barranquilla y la avenida Regional - crédito X

Un foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia tuvo que ser suspendido el miércoles 3 de junio, luego de los disturbios registrados al interior de la institución por la presencia de un grupo de personas encapuchadas. Los hechos derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional, afectaciones a la movilidad en varios sectores del norte de Medellín y la evacuación de la comunidad universitaria.

La situación comenzó hacia el mediodía cuando un grupo de encapuchados protagonizó una protesta dentro del campus universitario. Posteriormente, se registró una confrontación entre los manifestantes que permanecían en el interior de la institución y unidades de la Policía ubicadas en la parte externa, lo que generó alteraciones en el orden público tanto dentro de la universidad como en sus alrededores.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de los enfrentamientos, las autoridades reportaron cierres en la calle Barranquilla y en la avenida Regional, desde el sector de la Minorista hasta la Universidad de Antioquia, en la calzada occidental. Además, los desmanes se extendieron hacia los alrededores de las vías Barranquilla y Ferrocarril.

Según la información conocida, cerca de 40 encapuchados participaron en los disturbios; situación que llevó a la suspensión de actividades académicas, administrativas y recreativas, así como a la evacuación de las personas que se encontraban dentro del campus.

PUBLICIDAD

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el foro de aspirantes a la rectoría fue cancelado debido a las alteraciones de orden público registradas dentro de la institución - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el foro de aspirantes a la rectoría fue cancelado debido a las alteraciones de orden público registradas dentro de la institución - crédito @AndresJRendonC/X

Uno de los eventos afectados por los disturbios fue el foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia, que se desarrollaba en el momento en que ocurrieron las alteraciones de orden público. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que la actividad tuvo que ser cancelada debido a la situación registrada dentro de la institución.

A través de su cuenta en X, el mandatario se refirió a los hechos y solicitó la intervención de las autoridades. “Le he pedido a la @PoliciaColombia que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la @UdeA. El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de estos facinerosos de evacuar. La autonomía universitaria NO es terrorismo. Los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los Antioqueños con seguridad y tranquilidad”, escribió Rendón.

Alcalde Federico Gutiérres: “No son estudiantes, son terroristas”

Durante sus declaraciones, Gutiérrez afirmó que los responsables de los disturbios estarían utilizando explosivos y afectando el normal desarrollo de las actividades universitarias - crédito @FicoGutierrez/X

La Alcaldía de Medellín informó que adelantaría acciones para restablecer el orden público en la Universidad de Antioquia tras los enfrentamientos registrados durante la jornada. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que las personas involucradas en los hechos no pertenecen a la comunidad estudiantil y señaló que las autoridades mantendrán acciones orientadas a garantizar la seguridad dentro del campus universitario.

Durante una declaración pública, el mandatario afirmó que la Policía Nacional debe intervenir para recuperar la tranquilidad en la institución y sostuvo que los responsables de los disturbios estarían utilizando artefactos explosivos. “No son estudiantes, son terroristas; están armados, están llenos de explosivos y le hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, le hacen daño a Medellín y le hacen daño a Colombia”, manifestó Gutiérrez.

Gutiérrez también indicó que algunas de las personas involucradas habrían llegado desde otras regiones del país y aseguró que su administración continuará implementando medidas para preservar el orden público en la ciudad.

Petro se pronunció tras los señalamientos del alcalde

En su publicación, el jefe de Estado destacó el apoyo económico brindado por el Gobierno nacional a la Universidad de Antioquia - crédito @petrogustavo/X
En su publicación, el jefe de Estado destacó el apoyo económico brindado por el Gobierno nacional a la Universidad de Antioquia - crédito @petrogustavo/X

Horas después de las declaraciones del alcalde de Medellín, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a lo sucedido en la Universidad de Antioquia mediante una publicación en su cuenta de X.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio en respuesta a las declaraciones de Federico Gutiérrez sobre los disturbios y la situación de orden público registrada en la institución educativa. “El apoyo que le he dado a la Universidad de Antioquia es de más de medio billón de pesos para que sea centro del saber en Antioquia y desarrolle los medicamentos. Que necesita el pueblo colombiano. No confunda ayuda para la Vida con ayuda para la muerte (sic)”, escribió Petro.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por los disturbios y mantienen el monitoreo de la situación para garantizar el restablecimiento de las actividades académicas y administrativas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas capturadas o lesionadas durante los enfrentamientos registrados en la jornada.

Por su parte, la Universidad de Antioquia reiteró la necesidad de proteger los espacios académicos y rechazó cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. Entre tanto, la Alcaldía de Medellín y los organismos de seguridad mantienen presencia en el sector con el fin de evitar nuevas alteraciones del orden público y facilitar el regreso a la normalidad dentro del campus.

Temas Relacionados

Universidad de AntioquiaForo de candidatos rectoríaDisturbios en la Universidad de AntioquiaEncapuchadosGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Icetex abrió nueva convocatoria del fondo para educación superior: financiará hasta el 90% de la matrícula para beneficiarios de la Ley 1979 de 2019

El programa cubrirá estudios de pregrado y posgrado y contempla la posibilidad de perdón del saldo tras la graduación, siempre que se cumplan los requisitos y se radiquen soportes dentro de 18 meses

Icetex abrió nueva convocatoria del fondo para educación superior: financiará hasta el 90% de la matrícula para beneficiarios de la Ley 1979 de 2019

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

La Dimayor confirmó que la fase final del campeonato se definirá por grupos en el segundo semestre, un formato que no se usó en el torneo del primer semestre y cambia el camino al título

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

Denuncian entrega de huevos a cambio de apoyo político en Medellín: “Qué huevonada con Iván Cepeda”

La concejala Claudia Carrasquilla pidió que las autoridades que intervengan en este tipo de entregas solidarias

Denuncian entrega de huevos a cambio de apoyo político en Medellín: “Qué huevonada con Iván Cepeda”

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

El evento familiar se desarrolló en un ambiente íntimo, aunque algunos familiares ya publicaron las primeras fotografías, demostrando que cada detalle estuvo muy bien pensado por la pareja de cantantes de música popular

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 3 de junio de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 3 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Sara Corrales sorprendió en redes con su figura a 15 días de dar a luz: “No he entrenado”

Así recibieron a Juanda Caribe en Barranquilla tras su participación en ‘La casa de los famosos’: caravana y decenas de fans

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro: “Hubiéramos dicho que no”

Deportes

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: confirmado día y hora del duelo por octavos de final de Copa Libertadores

Colombia y el “Milagro de Arica” en el Mundial Chile 1962: la historia del 4-4 contra la Unión Soviética y el gol olímpico de Marcos Coll

En video: Richard Ríos se quedaría sin técnico, José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid

Es oficial: esta es la hora en la que la selección Colombia viajará a San Diego, Estados Unidos, para la Copa del Mundo 2026