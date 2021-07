Colombianos recogen firmas para que el chigüiro de ‘Encanto’ se llame Jair Benítez

Colombianos recaudan firmas para que chigüiro de ‘Encanto’ se llame Jair Benítez / Tomada de Twitter

El tráiler de la película ‘Encanto’, que será inspirada en Colombia, conmocionó a los usuarios de las redes sociales quienes rápidamente reaccionaron con memes, chistes y sátiras hacia la producción. Dentro de estos contenidos se conoció una particular propuesta que los colombianos piden mediante firmas: que el chigüiro que aparece en la cinta se llame Jair Benítez en la película.

La curiosa solicitud se debe a que los amantes del fútbol quieren que la icónica producción de Disney rinda homenaje al jugador valluno que tiene como apodo ‘el chigüiro Benítez’.

Los fanáticos del también defensa lateral izquierdo, portero, mediocampista y delantero ya comenzaron con la recolección de firmas mediante la plataforma change.org, para homenajear al deportista que militó en el Envigado, el Independiente Santa Fe y el Independiente Medellín.

“Que el chigüiro de la película ‘Encanto’ se llama “Jair” en honor al chigüiro Benítez”, se lee en la petición de dicha campaña en la que, por el momento, ya cuenta con la firma de más de 2.000 personas en honor a una leyenda del fútbol nacional.

“El Encanto tiene a Cuadrado, Juan Valdés y al Chigüiro Benítez”, “Si el protagonista que dobla Encanto no es el Chigüiro Benítez no cuenten conmigo”, “Si el chigüiro de la película de Disney no tiene apellido Benítez no me la veo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales con respecto a la graciosa solicitud a los estudios de Disney.

Y es que el chigüiro que se vio en el controvertido tráiler de ‘Encanto’ ha dado bastante de qué hablar en el país, no solo porque hace honor al apodo del mediocampista vallecaucano, sino que también muestra a uno de los animales más representativos de la fauna colombiana.

Aunque no se sabe qué papel desempeñará el animal en la producción, la mirada suspicaz con la que aparece en las primeras imágenes de la famosa producción que se estrenará en noviembre de este año, ocasionó cientos de memes, stickers de WhatsApp y múltiples publicaciones chistosas relacionadas con la película.

Recordemos que el chigüiro es el roedor más grande del mundo y que generalmente se encuentra en el eje cafetero, los llanos orientales, el Magdalena e incluso en el Amazonas. Además, en la película animada se podrán ver coatíes, jaguares y dantas, especies que se encuentran en peligro de extinción.

Por otro lado, hay especulaciones de que ‘Encanto’ también haría referencia a otros famosos deportistas colombianos como Juan Guillermo Cuadrado, el famoso jugador de la Selección Colombia y la exhalterófila y atleta María Isabel Urrutia, entre otras referencias dignas del deporte nacional.

En las imágenes que se conocieron este jueves 8 de abril varios connacionales preguntaron por el tema ‘Colombia, tierra querida’, interpretado por el cartagenero Juan Carlos Coronel, dado que en primeros avances de ‘Encanto’ de hace meses se escuchó dicho sencillo. Ahora, en este tráiler se escucha una canción que dice: “¡Colombia! Qué encanto, qué encanto….”, entonada por Carlos Vives.

Por otro lado, en unísono con el tráiler de la filmación, también se reveló que algunos artistas nacionales van a prestar sus voces, como Carolina Gaitán, Isabella Mosquera, María Cecilia Botero y Carlos Vives. Curiosamente las dos primeras hicieron parte hace 18 años del grupo ‘Escarcha’ que las lanzó a la fama.

“¡Estoy feliz! O mejor, estoy ENCANTADO y muy emocionado de anunciarles mi participación en ENCANTO, la nueva película de Disney Animation Studios. Una historia inspirada en el encanto y la diversidad de Colombia, de la que tengo la suerte y el honor de ser parte”, escribió el samario Vives.

Observe el tráiler a continuación:

El primer tráiler de 'Encanto'. Video: Disney.

