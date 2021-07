Así respondió J Balvin a quienes lo cuestionan por no mostrar en redes sociales a su novia y a Río

El cantante colombiano, quien se caracteriza por los cambios en su cabello, mostró su nuevo 'look' en una sesión de fotos en un baño. Foto: Instagram

La noticia del nacimiento de su primogénito ‘Río’, fruto de la relación que sostiene el artista con la modelo y ex Miss Universo argentina Valentina Ferrer, ha hecho que sus seguidores pongan los ojos sobre el intérprete de ‘Mi Gente’ y ‘Rojo’.

El artista fue el primero en dar a conocer la buena nueva mediante un trino en su cuenta de Twitter, aunque no han sido muchos los detalles que ha dado a conocer de su nueva faceta como papá. Contrario a esto, en su cuenta de Instagram y Twitter se ha visto más enfocado en dar a conocer sus nuevos lanzamientos musicales, tal como ocurrió con la nueva figura de acción inspirada en él.

Por ese motivo, y ante las dudas de sus seguidores del por qué ha mantenido al margen su vida familiar de las redes sociales, un seguidor no dudó en cuestionarlo. ¿Por qué no subes nada de Río o de su mamá?, escribió la internauta en una de sus fotos con Valentina Ferrer.

Muchos pensarían que el artista dejaría pasar por alto tal cuestionamiento, pero no. Balvin respondió de manera tajante.

“Porque es mi vida privada, no pública”, lo que deja ver un poco de molestia del cantante.

Tomada de Instagram @rechismes

El comentario se volvió viral inmediatamente y fue replicado por páginas en redes que se encargan de seguirle los pasos a las personalidades de la farándula nacional, lo que desató una ola de comentarios.

“La mejor respuesta”, “Para unas cosas es privada, para otras no tanto”, “La vida de él es privada cuando le conviene”, “La mejor opción que pudo haber tomado Balvin”, “Esa es la actitud. No porque sea famoso la gente debe saber todo de él” y “Porque es una vida privada de unos cuantos millones de dólares fotografiados en una revista”, son algunos de los comentarios que se puede apreciar en la publicación.

Valentina Ferrer ya luce un abdomen plano

Recientemente, la modelo argentina dejó ver cómo luce su cuerpo a unos cuantos días de haber dado a luz al pequeño Río el pasado 27 de junio. La modelo también habría dado a conocer, cuatro días después del parto, las primeras imágenes de su hijo, con un pie de foto que decía en inglés “4 days of the best love”, “4 días del mejor amor”, traducido al español.

Este martes, la ex Miss Universo argentina descrestó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con la publicación de una historia, en la que dejó ver cómo luce su cuerpo a nueve días del nacimiento del pequeño ‘Río’, luciendo un outfit completamente en tonalidades negras compuesto por un top en la parte superior, unas licras y dejando ver su ropa interior.

Cabe recordar que, la modelo alcanza los 700 mil seguidores en sus redes sociales. En el video se aprecia a la joven posando frente al espejo de su baño, y sus fanáticos pueden ver cómo en tan corto tiempo logró recuperar su figura.

“Día nueve de postparto”, agregó sobre la publicación, la cual se viralizó en redes sociales por páginas en Instagram que se encargan de difundir los pasos de los personajes del entretenimiento nacional.

SEGUIR LEYENDO