Etapa 12 del Tour: solo tendrá un puerto de montaña y Cavendish podría igualar el récord de Eddy Merckx

Luego de una jornada con cinco puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría y uno de categoría especial, en la que los ciclistas que disputan la clasificación general del Tour de Francia se sacaron ‘chispas’, llegará una etapa pensada en los velocistas.

La etapa 12 del tour, que comenzará en la población de Saint-Paul-Trois-Châteaux y terminará en Nimes, será, en su mayoría llana. El trayecto de 159,4 km solo tendrá un ascenso, de tercera categoría, de 4,4 km al 4,6 % de inclinación. Además, tendrá un puerto bonificable, a 20 kms del final, para quienes disputan el maillot verde, que hasta el momento le pertenece al esprínter británico Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step)

Tadej Pogacar, hoy portador de la camisa amarilla, y quienes disputan el podio, deberán tener precaución. Si bien es una etapa llana, en recorridos de este tipo se han accidentado favoritos al título como Geraint Thomas, viendo afectado su hombro, y Primoz Roglic, que debido a sus heridas se retiró de la competencia; también pedalistas como Marc Soler, quien se fracturo el húmero y radio de uno de sus antebrazos.

La jornada además puede estar atravesada por fuertes vientos que llegarían a abrir abanicos, por lo que lo recomendado a competidores como Rigoberto Urán será estar siempre en la parte de adelante, aunque no disputen el esprín final.

Uno de los favoritos a ganar la jornada es Cavendish, que en esta edición del Tour de Francia lleva tres victorias de etapa. El pedalista de 36 años, a quien algunos dieron por retirado, pues no ganaba en esta competencia hace cinco años, tendrá la oportunidad de conseguir su triunfo número 34 en la ronda gala, empatando el récord del mejor ciclista de todos los tiempos, el belga Eddy Merckx.

Cavendish, que ante los medios le ha restado importancia a empatar a Merck, siempre ha reconocido sus victorias, como la del pasado 6 de julio, a sus compañeros. “Dispongo del vencedor de Flandes (Asgreen); del campeón mundial, que lució el maillot amarillo (Alaphilippe); de Michael Morkov, oro mundial y europeo en pista; y del ganador del Omloop Het Nieuwsblad (Ballerini), que uno a uno se matan por mí”.

Acerca de la posibilidad de que Cavendish gane en la etapa 12, Merckx sostuvo en el Het Laatste Nieuws:

“Ese récord de etapas no es algo que me quite el sueño, los récords están aquí para batirlos. Supongamos que suceda: todavía me quedarán algunos récords. Mark Cavendish nunca ganará cinco Tour de Francia y tampoco pasará nunca 96 días de amarillo”.