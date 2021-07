Epa Colombia recibió una multa por fuga: “Malditos los de la Policía”

Foto tomada de Instagram @Epa_Colombia

Bastantes conocidos han sido los problemas judiciales de Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’, quien en horas recientes aprovechó su cuenta de Instagram para explicar la razón por la cual recibió una nueva multa, esta vez por infringir las normas de tránsito y transporte.

De acuerdo con lo expuesto por la influenciadora mientras anunciaba la venta de su camioneta Mazda, todo sucedió un día en el que se transportaba por las calles de Bogotá y, de repente, unos agentes de tránsito le ordenaron orillar el vehículo para hacer una inspección de rutina, pues dice que los uniformados de su zona se saben las placas de memoria y a veces buscan sacarle dinero.

“Amiga, los policías ya tienen que empezar a ver qué placa es a la cual tienen que correrle y vigilar ¡Malditos los de la Policía! ¿Saben qué me hicieron?, me pararon y, listo, yo paré, pero lo hice un poquito más adelante porque no lo iba a hacer ahí donde ellos me dijeron y me pusieron un comparendo de fuga ¡No!”, comentó Epa Colombia

Como hecho curioso, justo cuando se encontraba explicando dicho impase, la joven empresaria de keratinas fue sorprendida por una patrulla que, apenas notó su presencia, interrumpió el camino que llevaba.

Además, allí aprovechó para enviarle un contundente mensaje a quienes la criticaron en un principio, pero al ver su crecimiento buscan su amistad.

“¡Ay no, ahí viene la Policía! Ya vienen a colocar comparendos por lo uno y por lo otro (...) Ya se fueron los policías que me estaban diciendo que les diera el número de teléfono, que porque quieren ser mis amigos. Cuando yo no tenía plata me espichaban como a una cucaracha, pero ahora como ven que voy a cambiar de motor pues ellos se preguntan cuál me voy a comprar”, advirtió.

Vea aquí el video de Epa Colombia hablando de sus comparendos:

Y es que estos problemas con las autoridades no son una tema nuevo, pues hace pocos días, cuando sorprendió con la compra de una lujosa camioneta, la polémica Daneidy Barrera aclaró que la persecución de la Policía a sus carros fue la principal razón por la cual adquirió uno nuevo.

“Yo ya estaba cansada de esta camioneta, porque la conoce la Policía y me paran a cada rato”, añadió.

¿Qué carro compró Epa Colombia?

La joven bogotana de 24 años sumó a la lista de vehículos que alberga en su garaje, la Range Rover Evoque, uno de los modelos más exitosos de Land Rover en tiempos recientes y cuyo precio en Colombia oscila entre unos 225 y 250 millones de pesos, dependiendo si se quiere la versión R-Dynamic o la First Edition.

El vehículo, de color blanco, tiene un diseño inspirado en la Range Rover Velar y cuenta también con una consola de navegación y entretenimiento que es controlada a partir de dos pantallas, cada una de 10 pulgadas. El panel de instrumentos también es digital y el volante tiene mandos táctiles.

“Me dijeron que la Reina de Inglaterra la tenía también. Solo que un poquito más avanzada. Entonces, yo puedo ser la próxima reina de Colombia pero en keratinas, reina revolucionando la industria capilar. O sea, yo me puedo convertir en lo que está diciendo el Invima: ¡que yo soy el monstruo comercial!, concluyó Epa Colombia el día que asistió el concesionario para finiquitar la compra.