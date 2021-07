Dura respuesta de Sebastián Martínez a los críticos de Kathy Sáenz

Foto tomada de Instagram @SebastianMartinezN

Sebastián Martínez es uno de los llamados ‘galanes’ de la televisión colombiana y muestra de ello son las decenas de producciones que ha protagonizado en la ‘pantalla chica’. Mientras que Kathy Sáenz, su esposa, destacó como una de las actrices más aclamadas en la primera década del siglo XXI, además de coronarse virreina del Reinado Nacional de la Belleza en 1992.

Y aunque la pareja lleva más de 15 años de relación, todavía hay quienes los cuestionan por los 10 años de diferencia que tienen de edad. Motivo por el cual este actor medellinense decidió hacer un nuevo pronunciamiento, esta vez a través de su cuenta de Instagram.

Todo sucedió cuando uno de sus millones de seguidores en la plataforma le preguntó si todavía le hacían comentarios sobre esta situación y él, además de contestar, aclaró lo que piensa al respecto.

“Sí, a cada rato y sobre todo a ella. A mí me hacen esos comentarios pero más a Kathy, pero eso parte más de las personas que quieren estar con alguien menor y no pueden, entonces solo les queda criticar”, aseguró Sebastián Martínez.

Esta respuesta fue considerada como “dura” y “vehemente” por parte de varios seguidores del actor que actualmente graba para una producción de Netflix.

“Un poco dura tu contestación pero bastante pertinente”, “así me gusta Sebas, vehemente contra todos esos metiches que no lo superan”, “ustedes son una de las parejas más estables, que no molesten” y “mis aplausos para la familia Martínez Sáenz”; fueron otros de los comentarios que reaccionaron a la publicación.

Cabe mencionar que Sáenz, de 49 años, incursionó como empresaria con su esposo a finales del 2020, justo en plena recuperación económica por la pandemia del Covid-19, tras lanzar su propia marca de aceites terapéuticos.

Ahora, siete meses después de tener sus aceites en el mercado, la actriz y modelo ha hablado de la recepción que han tenidos sus productos.

“En realidad, no me muevo por las expectativas económicas. Más bien prefiero entregar una bella herramienta de ayuda y sé que de esta manera lo económico llega. Así ha sido, hemos tenido una aceptación espectacular, muchas personas ya se han beneficiado con nuestros aceites y nuestros productos que generan bienestar, y para haber salido al mercado en octubre, pienso que el crecimiento ha sido impresionante”, expresó la actriz en diálogo con El Espectador.

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez, una de las parejas más estables de la televisión colombiana

La pareja llegó al altar en 2008, después de mantener un noviazgo por dos años y de haberse conocido en medio de las grabaciones de ‘Juegos prohibidos’, una producción de RCN Televisión que protagonizaron juntos. Mientras que en año después, en 2009, nació Amador, el único hijo que han tenido hasta el momento.

Es clave recordar que, Kathy Sáenz ya era madre de Shenoa y Alana, concebidas en su primer matrimonio con Sammy Bessudo. Ahora, junto a Sebastián Martínez integra una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento nacional y por medio de las redes sociales, ambos suelen dedicarse varias muestras del amor que todavía les invade.

“Ay mi amor divino, cómo te amo mi parcero de la vida. Miles de risas desde el minuto cero. Es una lotería tener a alguien con quien cada día sientes dicha, para mí ese es un regalo inconmensurable: tenerte a mi lado y que seamos felices y que nos amemos cada día más, que queramos morir juntos y que compartamos la vida de una manera tan bonita y tranquila. No hay cómo agradecerlo con palabras”, dice una de las descripciones que la actriz bogotana tiene en una publicación con su pareja.