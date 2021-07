Asi es el reloj de 57 millones de pesos que lució Andy Rivera

Foto tomada de Instagram @AndyRivera

Andy Rivera anda de viaje por Estados Unidos y en su recorrido por varias ciudades del país norteamericano, se ha dedicado a disfrutar de algunos lujos, como el que mostró en horas recientes a través de su cuenta de Instagram.

Se trata de un ostentoso reloj marca Rolex Submariner de acero oystersteel y oro amarillo, con bisel giratorio unidireccional graduado, disco cerachrom de cerámica resistente a las rayaduras, así como números y graduaciones recubiertos en oro.

Según el portal web de Bauer, una de las más reconocidas distribuidoras oficiales de Rolex, el artículo tiene un costo que ronda los 15 mil dólares; es decir, poco más de 57 millones de pesos colombianos al cambio de hoy.

“¿Qué tal?”, escribió Andy Rivera en una de las fotografías en las que se le ve lucir el reloj en su mano izquierda.

De inmediato, diferentes páginas de redes sociales dedicadas a curiosear en la vida de los famosos se dedicaron a compartir la que sería una nueva adquisición del artista y sus seguidores no dudaron en comentar al respecto.

“¡Tremendo regalito!”, “te debió costar un ojo de la cara pero bueno, para eso trabajas”, “cada vez le vas subiendo el nivel, flecho”, “eres de los grandes y así debes lucir” y “me encanta tu estilo”; fueron algunos de los comentarios con los que varios usuarios reaccionaron a las imágenes del costoso reloj.

Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos de aquellos que lo criticaron por invertir tanto dinero en un accesorio, aunque no queda claro si realmente lo compró o no.

Vea aquí el Rolex que lució Andy Rivera:

Cabe mencionar que el intérprete de canciones como ‘Alguien más’ y ‘Me haces falta’ fue noticia en días recientes, por cuenta de la aclaración que hizo de aquellos rumores y comentarios que indican una supuesta pelea con el influenciador Mauricio Gómez (mejor conocido como ‘La Liendra’), por la cual habrían dejado de salir juntos.

En ese sentido, Andy Rivera despejó todas las dudas y silenció los rumores al aclarar que sigue siendo muy buen amigo de ‘La Liendra’, solo que los compromisos profesionales de cada uno no les han permitido compartir tanto tiempo como lo solían hacer antes.

De igual manera, mencionó que la relación del creador de contenido digital con Daniela Duque (Dani Duke) ha influido bastante en que invierta su tiempo libre en ella y no junto a todos aquellos con quienes pasaba su vida de soltero. Eso sí, señaló que, teniendo en cuenta el regreso del viaje que tuvieron ‘La Liendra’ y Dani Duke de Dubái, pronto se dará el momento para que puedan compartir juntos de nuevo.

“Yo pienso que el ‘flecho’ (forma en la que suele llamar a sus cercanos) está feliz, enamorado y conociendo el mundo”, comentó Andy Rivera.

Inclusive, el mismo Mauricio demostró que todavía se quieren mucho, pues incluyó al músico risaraldense en la lista de obsequios que trajo de los Emiratos Árabes Unidos para sus más cercanos. “¡Este gorrito se lo traje a Andy y ojalá le guste! Se lo voy a entregar estos días cuando nos veamos”, manifestó ‘La Liendra’ sobre estas vacaciones en las que se gastaron varios millones de pesos, según lo confesó algunos días atrás.

“Yo creo que contando todo todo todo el dinero, se nos fueron por ahí unos 60 o 70 millones en el viaje pero porque nosotros hicimos de todo”, reveló Mauricio Gómez a la pregunta de uno de sus más curiosos seguidores.