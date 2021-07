Conmebol no le dio continuidad a Pitana y designó al brasileño Raphael Claus para dirigir el partido Perú vs. Colombia

Raphael Claus y Esteban Ostojich serán los colegiados encargados de arbitrar los dos últimos partidos de la Conmebol Copa Libertadores 2021

El árbitro brasileño Raphael Claus, de 41 años, fue el colegiado escogido por la Conmebol para dirigir el juego por el tercer y cuarto lugar de la Conmebol Copa América 2021 entre Perú y Colombia, el próximo viernes 9 de julio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Néstor Pitana, polémico por las decisiones tomadas en el Brasil vs. Colombia no volvió a arbitrar y para los dirigidos por Reinaldo Rueda, ya eliminados por Argentina, su futuro próximo será quedarse en Brasilia para que los jugadores que no han participado tengan minutos de competencia contra Perú de la mano del arbitraje de Raphael Claus.

En la video asistencia arbitral (VAR) estará su compatriota Wagner Reway, dupla que ya había hecho presencia en la competencia el pasado 28 de junio en el juego de la fase de grupos de Copa América entre Uruguay y Paraguay.

Entre la experiencia del brasileño como árbitro internacional está su presencia en torneos como la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2019 en Polonia; la Copa América 2019 en Brasil y las competiciones de clubes del continente como la Copa Conmebol Sudamericana y la Copa Conmebol Libertadores.

Esta será la terna arbitral y los miembros del VAR para el enfrentamiento entre los dirigidos por Ricardo Gareca y Reinaldo Rueda por la copa continental:

Árbitro central: Raphael Claus (BRA)

Asistente 1: Bruno Pires (BRA)

Asistente 2: Danilo Manis (BRA)

Cuarto árbitro: Gery Vargas (BOL)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Asistente VAR 1: Raphael Traci (BRA)

Asistente VAR 2: Eduardo Cardozo (PAR)

Asistente VAR 3: Leodan Gonzalez (URU)

Designación arbitral - últimos partidos de la Conmebol Copa América 2021

Raphael Claus ha dirigido dos partidos en esta edición de la Copa América 2021: el triunfo por 1-0 de Uruguay ante Paraguay y el empate 1-1 entre Uruguay y Chile. Ambos encuentros fueron en la fase de grupos.

Esta será la primera vez que dirigirá a las selecciones en disputa del tercer lugar de la competencia, pese a que previamente había dirigido en la Copa América 2019 en territorio brasileño. Cabe recordar que, Claus arbitró en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 en Polonia, hace dos años y a nivel local participó en las siguientes competiciones:

Copa de Brasil

Campeonato Paulista

Campeonato Cearense

Campeonato Brasileño de Serie A

Aunque también fue jugador de fútbol hasta sus 20 años, en 2002 Raphael Claus optó por realizar el curso de formación en materia de arbitraje de la Federación Paulista de Fútbol sin tener experiencia previa en juegos de aficionados. Posteriormente, adquirió reputación en el campeonato paulista su país y en mayo de 2014, la Comisión Nacional de Arbitraje de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) lo acreditó como aspirante al cuadro de arbitraje de la FIFA, dada su experiencia profesional.

Antes de Claus, los colegiados encargados de pitarle a Colombia por la presente Copa América fueron Jesús Valenzuela (1-1 contra Argentina; Jesus Gil Manzano (0-0 contra Uruguay); Néstor Pitana (1-2 contra Brasil y 1-0 contra Ecuador); Esteban Ostojich (1-2 contra Perú por fase de grupos) y Eber Aquino (0-0 contra Venezuela).

