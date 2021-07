Andrés Marocco no se guardó nada contra el arquero de Argentina: “no todo es potrero. No voy a aceptar la gaminería”

Andrés Marocco no se guardó nada contra el arquero de Argentina. Foto: Archivo

Este martes la selección Colombia quedó eliminada de la Copa América 2021 a manos de Argentina tras caer 4-2 en la tanda de penales. El equipo de Reinaldo Rueda sacó un empate en los 90 minutos reglamentarios, pero sucumbió en la tanda de penaltis gracias a la gran actuación del portero Emiliano Martínez. Sin embargo, sus actitudes contra los colombianos fueron bastantes criticadas por varios aficionados.

Y es que la influencia psicológica que ejerció –o intentó ejercer– en cada penal Martínez se convirtió en tema central de las semifinales de la Copa América. Los más comentados fueron los disparos de Yerry Mina y Miguel Ángel Borja, el primero atajado por el arquero, los cuales tuvieron distintas repercusiones.

Los señalamientos más fuertes se dieron quizá en el lanzamiento de Borja, el cuarto de la tanda. Dibu lo recibió con hostilidades: “A vos te gusta hablar, ¿no? En el entretiempo estabas hablando eh”. El atacante de Palmeiras todavía no había pisado el área, pero ya estaba recibiendo los ataques de Martínez.

“Sí, mirame”, le decía Martínez, mientras Borja reclamaba una pelota que estaba afuera. “Tirala que la quiero esa”, gritó Borja cuando pasó por al lado. Martínez aprovechó para insistir: “Vos estabas hablando en el entretiempo eh...”.

La pelea se centró en que Borja pedía la pelota que estaba afuera y Dibu le decía que no se la pasaran. “¿Estás cagado? No, no, esa. Es la misma. Tienen el mismo peso”, le dijo el arquero al mismo tiempo que le pedía al árbitro que le dé la que ya habían utilizado para ejecutar anteriormente.

“Dale cagón, que estabas hablando en el entretiempo”, volvió a insistir el argentino sobre el tema. Luego comenzó a advertirle un cierto conocimiento de su modo de patear: “Te gusta esperar a vos eh. Te gusta esperar cagón. Estabas hablando en el entretiempo”.

El árbitro interrumpió al arquero del Aston Villa por primera vez. “Martínez, Martínez, con palabras de esas no”, le reclamó el juez venezolano Jesús Valenzuela. “Pero estaba hablando mucho”, argumentó el argentino.

Apenas dio unos pasos para atrás el árbitro, Dibu volvió a su escenario: “¿Dónde va hermano? Te conozco eh. Te gusta mirar, ¿no? Mirame, mirame a la cara. Mirame a la cara, mirame”. Los gritos se extendieron hasta que la pelota salió del botín de Borja.

Ahora bien, en redes sociales se criticó fuertemente las actitudes del guardameta argentino. Varios usuarios apuntaron contra las palabras que emitió contra sus rivales e incluso el gesto que hizo tras atajarle el penalti a Yerry Mina.

Uno de los más críticos fue el periodista Andrés Marocco, quien aprovechó su espacio en el programa ‘ESPN F360’ para dejar su opinión respecto al comportamiento del guardameta de la Albiceleste.

El comunicador hizo un llamado de atención y de indignación contra el portero del Aston Villa de Inglaterra puesto que ese tipo de actitudes no deberían presentarse en los terrenos de juego, pues consideró que hay diferentes formas de ganar sin tener que recurrir al insulto y a los ataques.

“Para mí, no todo vale, no todo es potrero... Jugué mucho fútbol y puedo decir que siempre me indigné con la maña, siempre me indigné con el que quería sacar ventaja en todo el sentido de la palabra y más con el grosero”, afirmó.

Marocco fue claro al mencionar que la eliminación de la Tricolor no solo fue por la tanda de penales, pero los últimos momentos de la definición no lo dejaron satisfecho por las tácticas del portero.

“Yo no culpo para nada a (Emiliano) Martínez de nuestra eliminación, nosotros nos eliminamos solos, nosotros cobramos mal los penales y contra eso no hay nada que hacer. Penalti mal cobrado, penalti tapado. Pero yo no voy a aceptar la gaminería de Martínez, la falta de respeto con nuestros jugadores: Borja, Mina, todos. Horrible, espantoso”, resaltó.

Su posición no solo fue en contra del argentino, pues añadió que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela es “de lo peor que he visto” y criticó fuertemente su “falta de pantalones” a la hora de hacer sentir su autoridad a los futbolistas.

Finalmente, el periodista hizo un llamado para que ese tipo de actos no se vuelvan a repetir porque dañan la imagen del fútbol.

“Todo no vale, el potrero no excusa, el fútbol no es un templo de indulgencia. Porque es fútbol entonces todo puede pasar, yo no estoy de acuerdo con eso. Sonaré conservador, godo, re cursi, pero el fútbol que yo quiero no acepta esta maña, esta grosería. No culpo, porque no soy un llorón, la eliminación de Colombia por esto, pero esa maña no la acepto, no me gusta, como no me gusta sacar ventaja… yo soy así, eso no puede seguir pasando en el fútbol y menos en el de hoy cuando hay cámaras y micrófonos por todos lados”, concluyó.

