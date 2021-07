Padre de Emiliano Martínez explicó por qué su hijo insultó en los penales ante Colombia. EFE/Fernando Bizerra

La selección de Argentina sufrió para eliminar a Colombia y clasificar a la final de la Copa América 2021 en donde enfrentará a Brasil. El segundo finalista del certamen se conoció tras una emocionante y polémica tanda de penales, puesto que el arquero Emiliano Martínez se convirtió en la gran figura y tuvo su noche consagratoria en el arco del combinado de Lionel Scaloni.

Dibu tuvo su oportunidad y no la desaprovechó. El hombre que se destaca en el Aston Villa tomó la titularidad en el torneo y sus actuaciones hicieron que le ganase el puesto a Franco Armani. Este martes tuvo su mejor presentación bajo los tres palos, aunque su provocación en los penales fue bastante criticada por parte de varios aficionados.

El guardameta de 28 años les atajó su cobro a tres jugadores cafeteros: Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. Sin embargo, el trabajo de mente y sus actitudes ‘groseras’ fueron los hechos más comentados alrededor del mundo una vez terminó el compromiso.

Su forma de presionar psicológicamente a los jugadores de la selección Colombia y, en especial, al defensa central del Everton, se dio de la siguiente manera:

“A vos te conozco, estás nervioso. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Dejá de hacerte boludo. Te la tapo, eh. Mirá que te como, hermano”, expresó Martínez antes de atajarle el penal a Yerry Mina.

Así reaccionó Emiliano Martínez luego del penalti de Mina. Video: cortesía.

Luego de tapar el penal de Yerry, el guardameta ‘albiceleste’ realizó un gesto obsceno mirando hacia la tribuna, donde se encontraban el cuerpo técnico de la ‘tricolor’ y algunos jugadores más. Esto levantó críticas en las redes sociales, a favor y en contra, por parte de varios usuarios: algunos consideraron que dichos gestos son antideportivos y que, por lo tanto, deberían ser sancionados; mientras que otros tantos manifestaron que esas reacciones hacen parte de la adrenalina del momento y del juego.

Sobre este hecho, el padre del portero, Alberto Martínez, aseguró que se sintió sorprendido por el comportamiento de su hijo ya que ‘Dibu’ se destaca por su personalidad serena y aplacada.

“Lo escuchaba y yo no podía creer que fuera Emiliano. Él es muy hablador abajo y grita, pero así con los rivales, no. Tiene que haber algún motivo, porque a Cardona y Cuadrado no les dijo nada… No hablé con él, pero me lo imagino porque Emi le dijo ‘vos estuviste boqueando afuera’”, aseguró Alberto Martínez en entrevista con el programa argentino ‘Hablemos de Todo Hoy’.

Asimismo, Alberto fue claro al mencionar que la celebración de los colombianos con la anotación de Lucho Díaz, la cual significo el empate 1-1 en el segundo tiempo, habrían provocado la molestia del guardameta: “Y el otro bailaba cuando nos hicieron el gol. Hizo esos pasitos medio raros. Por eso Emi le revolvió la coctelera y le trabajó la cabeza. El otro boqueaba de afuera. Ayer boqueó a los tipos porque no se estaban portando bien. Ni murmuró con Cardona”, comentó.

El padre del argentino reiteró el carácter y la sencillez de su hijo, hecho del que se siente más que orgulloso: “Si me tengo que llevar algo de mis hijos, es lo humildes que son. Y no creo que le vaya a cambiar la vida por esto. Él va a seguir con este perfil bajo. Tiene que estar agrandado futbolísticamente, sí. Pero a él no le va a cambiar nada”.

La actuación del portero llenó de felicidad inmensa al pueblo argentino y, al tapar tres penales de los colombianos, logró que su selección se mida con Brasil para saber cuál equipo se alzará con la copa.

“No pude hablar mucho porque yo estaba llorando. Me dijo ‘Papi disfrútalo, gordo disfrútalo que esto es tuyo’. Me dijo eso y me terminó de partir. Lo felicité, le hablé del buen momento que estaba pasando y le dije ‘pensá en tu familia, en tus hijos, en tu hija que no la conocés’”, concluyó Alberto.

