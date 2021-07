Roger Martínez sigue sin reconocer a su hijo: esta vez no se presentó a prueba de paternidad

Roger Martínez (Foto: Twitter@nicolovadina)

El pasado 10 de junio, días después de que fuera sorprendido asistiendo a fiestas sexuales, Roger Martínez volvió a dar de qué hablar en la prensa. Una cartagenera reclamó, con prueba de ADN en mano, que su hijo tenía como progenitor al futbolista y que el delantero, pese a tener conocimiento de ello, buscó escabullirse de su responsabilidad.

María José Jiménez Gedeón, la ciudadana que denunció públicamente al futbolista, manifestó: “Mi hijo se sometió a una prueba de marcadores genéticos ADN el 31 de diciembre del año 2020, y arrojó la compatibilidad del 99.9 % con el señor Roger Martínez; la prueba fue aportada y practicada por orden judicial del Juez Cuarto de Familia el 16 de septiembre de 2019, pero por todas las excusas que expuso Martínez, se hizo más de un año después”.

Jiménez Gedeón agregó que Roger Martínez objetó la prueba genética en marzo de 2021, aludiendo a que dicho test no era válido y finalmente dilatar el proceso. Además, manifestó que estaba a la espera de que el Juzgado Cuarto de Familia hiciera un pronunciamiento concreto y que el menor fuera reconocido por su padre.

“Hasta el momento no nos han dado respuesta acerca de la objeción, pero nosotros hemos tenido demasiada paciencia esperando respuesta del juzgado, no sé qué motivos tienen para hacer que este proceso vaya a paso de tortuga. Estamos esperando que el juez se pronuncie acerca de esta objeción que hizo su apoderada (abogado de Martínez), y con ello, se reconozca al niño, para su darle su manutención, que es la finalidad de la demanda, además, de definir la personalidad jurídica. Están vulnerando los derechos de mi hijo”.

Pues bien, luego de que la denuncia de Jiménez Gedeón tomara visibilidad, el juzgado Cuarto de Familia en Cartagena emitió una orden de examen a Roger Martínez para determinar si era el padre o no del niño de cinco años. No obstante, este 6 de julio se conoció que el jugador del América de México no se presentó a Medicina Legal, donde le debían realizar la prueba de paternidad.

“Mi cliente tiene la intención de conocer si realmente es el padre del menor. El jugador no se pudo presentar a la prueba de paternidad, que había sido solicitada por nosotros mismos ante el juzgado, debido a unas restricciones contractuales que tiene con el Club América de México”, sostuvo Jorge Raad Berrio, abogado de Roger.

La defensa del futbolista explicó que si no pudo asistir a la toma del examen fue por los compromisos profesionales en el club donde milita.

“Una vez el juzgado determinó la fecha, inmediatamente oficiamos al club mexicano para que diera la autorización, para que el jugador pudiera desplazarse a Colombia a realizarse la prueba. Sin embargo debido a los compromisos internacionales del club no pudo asistir”.

El jurista agregó qu,e “se solicitó el aplazamiento de la prueba y se determinara una nueva fecha”.

El mensaje de Roger para Argentina

Este 6 de julio Roger recordó el encuentro entre Colombia y Argentina por la Copa América 2019: fue el debut de ambos en Salvador, con victoria cafetera por 2-0 con un gol suyo y otro de Duvan Zapata en el estadio Arena Fonte Nova. En ese certamen Colombia fue eliminado en cuartos de final por Chile en la tanda de penales, luego de haber dominado su zona (tres victorias en tres presentaciones). Argentina, por su parte, avanzó a semis antes de perder con Brasil.

“Un viejo conocido (bandera argentina). Vamos Colombia no joda (banderas colombianas)” fue el mensaje que escribió el atacante del América de México en sus historias de Instagram. ¿La imagen? Una caricatura suya gritándole un gol a un Messi decepcionado y en tamaño diminuto. Martínez, quien no fue convocado para la actual edición del certamen continental, quiso arengar al plantel cafetero aunque al parecer no eligió el camino correcto.

