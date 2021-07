La polémica celebración del portero Emiliano Martínez, tras atajarle el penal a Yerry Mina

Gesto de Emiliano Martínez luego de atajarle el cobro a Yerry Mina. Copa América 2021. Pantallazos.

La Selección Colombia y la Selección Argentina protagonizaron este martes 6 de julio una dura batalla en la segunda semifinal de la Copa América 2021. Luego de un empate 1-1 en los 90 minutos, con goles de Lautaro Martínez (7’) y Luis Díaz (61’), el clasificado para la gran final se debió definir desde los penales. Allí la ‘Albiceleste’ terminaría imponiéndose por 3-2, dejando como figura a su portero, Emiliano Martínez.

Sin embargo, los penaltis no estuvieron exentos de polémicas, especialmente en el caso del guardameta argentino. Cuando Yerry Mina se disponía a realizar su tiro —el tercero para Colombia—, Martínez empezó a intimidarlo de manera verbal, entendiendo también que Davinson Sánchez venía de fallar su cobro y que, por lo tanto, el defensor colombiano estaría tensionado.

Al momento de alistarse para tirar, ‘Dibu’, como es conocido popularmente, le dijo a Mina: “Estás nervioso, eh. Estás nervioso. Mirá que está un poco adelante la pelota. Dejá de hacerte el boludo. Ya te conozco a vos. Te gusta ser farandulero. Mirá que te lo tapo. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como”. Y sus palabras surtieron efecto, ya que terminó atajando el penal, que fue lanzado a media altura al palo de su mano izquierda.

Luego de tapar el penal de Yerry, el guardameta ‘Albiceleste’ realizó un gesto obsceno mirando hacia la tribuna, donde se encontraban el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’ y algunos jugadores más. Ello levantó críticas en las redes sociales, a favor y en contra, por parte de varios usuarios: algunos consideraron que dichos gestos son antideportivos y que, por lo tanto, deberían ser sancionados; mientras que otros tantos manifestaron que esas reacciones hacen parte de la adrenalina del momento y del juego.

Así reaccionó Emiliano Martínez luego del penalti de Mina. Video: cortesía.

Para cerrar las polémicas, el portero del Aston Villa también increpó a Miguel Ángel Borja, encargado del cuarto cobro. “A vos te gusta hacer tiempo cagón, cagón”, fueron las palabras que se escucharon en medio del sonido de ambiente del estadio. A diferencia de los otros lanzamientos, el delantero colombiano sí pudo concretar, y le devolvió el gesto haciendo un particular baile en frente suyo. La tanda se cerraría con un nuevo penalti atajado por Martínez, esta vez, a Edwin Cardona.

ASÍ REACCIONARON LAS REDES:

En la web las opiniones estuvieron a la orden del día en las redes sociales, para bien y para mal. Varios usuarios manifestaron que la actitud de Martínez no fue la adecuada y que, incluso, debería ser sancionado por parte de las organizaciones competentes:

“CONMEBOL y FIFA deben sancionar sin final de Copa América al portero Emiliano Martínez, mis hijos estaban viendo el partido y millones más. El fútbol es un deporte para atraer amistades no para crear conflictos, la sanción al portero debe ser ejemplar”, escribió uno de los internautas”.

Por otro lado, el periodista colombiano, Andrés Marocco, hizo un análisis tras finalizar el compromiso y tildó de “bocón” y “mañoso” al guardameta ‘Albiceleste’: “Para mejorar, entender que si tienes al rival a punto hay que aprovechar. Después del empate había tiempo y piernas para ganarlo y dejamos revivir a Argentina y lo otro nunca mas dejarse dar manija de un bocón mañoso como Martínez. A ver si aprendemos Igual, competimos bien”, dijo.

Entretanto, Pablo Ríos, periodista de Win Sports, apuntó que dichos comportamientos no son novedosos, pues suelen ocurrir, pero no son advertidos por los televidentes por cuenta del ruido del público en las tribunas: “Lo que se escuchó de Emiliano Martínez no tiene nada de nuevo, raro, ni sorprendente. El tema es que siempre pasa inadvertido por el ruido de los hinchas. El tipo ganó la batalla psicológica, fundamental en los penales. El que tan siquiera haya jugado un torneo amateur lo sabe”.

Por último, citando un ejemplo más, Javier Alberto Castrilli, ex árbitro internacional argentino, manifestó en que un juez no debería permitir dichos comportamientos: “Todo lo que ocurre con Martinez en los penales sólo ocurre cuando no hay árbitro… que nadie se confunda… no se puede permitir todo eso”.

