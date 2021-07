Hombre que asegura ser hijo de Sofía Vergara habría vandalizado la mansión de la colombiana en Los Ángeles

Sofia Vergara es la única latina en el lista de las actrices mejor pagadas (Foto: AFP)

Sofía Vergara y Joe Manganiello están enfrentando un polémico momento debido a los daños que hizo un desconocido en su mansión de Los Ángeles. Afortunadamente, la pareja no se encontraba en el lugar cuando el sujeto invadió su casa.

Así lo confirmó un medio de entretenimiento internacional, el portal de TMZ, de manera exclusiva pues hablaron con los oficiales de Los Ángeles que atendieron la situación y capturaron al hombre con las manos en la masa, o en este caso, en la pintura.

Los hechos se dieron en la madrugada del lunes 5 de julio, cuando a la oficina de la policía de esa ciudad de los Estados unidos llegó una llamada de alerta al divisar a un sujeto extraño invadiendo la casa de la famosa colombiana y pintando las paredes.

Los uniformados locales hicieron presencia en el lugar y sin problemas encontraron al sujeto, que es un hombre joven, quien se encontraba escribiendo con pintura naranja sobre las paredes de la lujosa mansión de la pareja de actores de Hollywood, según él, porque quiere ponerse en contacto con la colombiana, pues asegura que es su hijo.

Sofia Vergara y Joe Manganiello

TMZ reseñó que, afortunadamente, la pareja no se encontraba en casa debido a temas laborales y a que la mansión en este momento se encuentra en un costoso trabajo de remodelación, al cual se el acaban de agregar unos miles de dólares a causa de la vandalización. Según algunas fuentes consultadas por el mismo medio, arreglar los daños de la mansión causados por este hombre podrían tener un costo de 100.000 dólares, los cuales deberán correr por parte de la compañía de seguros.

Los más curioso del caso, revelado por las fuentes policiales al portal de entretenimiento, es que el sujeto no se opuso a su captura, de hecho, al ver a los oficiales les explicó lo que estaba haciendo y aceptó ser el responsable de la invasión y pintada de la casa de la colombiana.

La razón del joven hombre es que Sofía Vergara es su madre y no ha podido establecer contacto con ella, así que resolvió pintar en las paredes de su casa la palabra ‘Mamá' y agregar todos sus usuarios de redes sociales para ser contactado por la barranquillera.

Los oficiales resaltaron al medio que no se trataba de una broma, pues parece que el sujeto realmente cree que la colombiana es su madre. Sin embargo, agregaron que las autoridades no dan fe a sus declaraciones, pues Sofía solo tiene un hijo producto de su anterior matrimonio y esta persona no parece tener ninguna conexión con la actriz.

Agregaron que el joven fue capturado y trasladado hacía la cárcel, pero aún no se tiene conocimiento de los cargos que enfrentará, si es que la pareja presenta alguno.

De la misma forma, señalaron que al darse la situación, las autoridades se comunicaron con la pareja y Joe Manganiello hizo presencia en el lugar. El actor habría señalado a las autoridades que esta no es la primera vez que enfrentan problemas con acosadores que intentan ingresar en la casa y que, de hecho, en dos ocasiones también han tenido que acudir a la policía de Los Ángeles.

Por ahora, ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto para verificar o desmentir a información compartida por el medio internacional. De la misma forma, sobre la identidad del hombre que asegura ser hijo de la colombiana la policía de la ciudad no dio muchos detalles.

Actualmente, Sofía Vergara se encuentra trabajando como jurado del programa de talentos America’s Got Talent, donde está junto a Simon Cowell, Howie Mandel y Heidi Klum, además del presentador Terry Crews, quienes están presenciando los sorprendentes actos de canto, baile, magia y actividades riesgosas que realizan los concursantes.

