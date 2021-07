Este sería el nuevo equipo de Esteban Chaves para la próxima temporada, se reuniría con más colombianos. REUTERS/Stephane Mahe

A falta de pocos meses para que se acabe la actual temporada, varios corredores empezaron a demostrar sus capacidades para que los diferentes equipos de ciclismo se fijen en ellos para los próximos años, pues los contratos de varios pedalistas están cerca de vencer y muy seguramente tendrán que cambiar de escuadra para el año 2022.

Este es el caso del colombiano Esteban Chaves, el corredor del Bike Exchange tendría su ciclo con el equipo casi terminado y desde ya se especula con una posible salida para el 2022 en busca de nuevos rumbos. Así lo afirma la prensa italiana que además reveló que su futuro podría estar en uno de los mejores equipos del mundo junto a varios de sus compatriotas.

Y es que cabe destacar que el ‘Chavito’ está cerca de cumplir 8 años en el equipo australiano, el cual lo fichó en octubre del 2013 y ha tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo. Desde su llegada se ha conocido en el pelotón internacional de las siguientes maneras: Orica-GreenEDGE (2014-2016); Orica-BikeExchange (2016); Orica-Scott (2017); Mitchelton-Scott (2018-2020); y Team BikeExchange (2021-Actual).

Durante su estadía el corredor bogotano ha experimentado diferentes momentos de altas y bajas en su carrera, no obstante, han sido más los años en los que ha estado como protagonista que en los que no, pues en total cosecha 15 triunfos con esa escuadra.

Su mejor momento lo vivió en el 2016, en esa temporada logró sus mejores presentaciones en las grandes vueltas y se metió en el podio de dos de ellas: Fue segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España. Cabe recordar que, en la edición de ese año, la ronda española la ganó el también colombiano, Nairo Quintana.

Posterior a eso llegaron los momentos duros, ya que una enfermedad lo alejó de la competencia profesional y le impidió volver a pelear por grandes títulos. Una mononucleosis fue la encargada de hacer que el corredor se bajara varios meses de la bicicleta para enfocarse en la recuperación, aunque nunca pensó en abandonar su profesión.

“He tenido algunos resultados realmente buenos en carreras de un día, pero ese no es mi objetivo. Soy un escalador puro, mis habilidades pueden mostrarse mejor en grandes vueltas y carreras de una semana. No es un misterio. Todavía creo que puedo ganar el Tour de Francia, si no lo creyera, no volvería a andar en bicicleta”, declaró Esteban a principio de año para Cyclingweekly.

El bogotano consiguió su primera victoria desde el 31 de mayo del 2019 cuando se impuso en la etapa 19 del Giro de Italia. Vía: Luis Angel Gomez / BettiniPhoto©2021

Tras un largo proceso de tratamientos, Esteban regresó a la máxima categoría e intentó recuperar su mejor versión. Este año, por ejemplo, el ‘Chavito’ inició con pie derecho. En la Volta a Catalunya se llevó la clasificación de la montaña, ganó una etapa y terminó sexto en la general. “Nunca me había sentido tan bien en un inicio de temporada”, dijo Chaves tras finalizar la carrera española.

Además, tuvo una destacada presentación en la Vuelta al País Vasco, en la que también acabó en el top 10 (9º). En el G. P. Kanton Aargau, competencia de un día que se celebró en Suiza, culminó tercero, con el mismo tiempo del ganador, el neerlandés Ide Schelling.

Ahora, durante su participación en el Tour de Francia, se conoció que el Bike Exchange estaría preparando un cambio de planes en los que el colombiano no entraría.

Inclusive, antes de iniciar esta temporada, Matt White, mánager del BikeExchange, aseguró le dijo a CyclingNews que Esteban tendría que demostrar su nivel porque ya está recuperado. “No. Ya no podemos usar su enfermedad eso como excusa. Eso fue hace tres años. Está 100% sano y no hay excusas. Necesita rendir y necesita dar un paso adelante y cumplir por nosotros”, afirmó.

Su contrato finaliza este año y, al parecer, no sería renovado. Esto abrió los rumores para que pueda cambiar de equipo y el periodista Ciro Scognamiglio, de la Gazzeta dello Sport, aseguró que Esteban podría ir al EF Education Nippo en 2022. De ser así, Chaves compartiría tren con Rigoberto Urán, Daniel Arroyave, Diego Camargo y posiblemente Sergio Higuita.

Este sería el nuevo equipo de Esteban Chaves para la próxima temporada, se reuniría con más colombianos. Foto: Twitter @cirogazzetta

“Rumores de marcado en el primer día de descanso del Tour. Como informamos, Esteban Chaves podría irse a finales del 2021. ¿Próximo paso para él? Podría ser el EFprocycling”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Actualidad en el Tour de Francia

Chaves no tuvo el mejor comienzo en la edición 108° de la ‘Grande Boucle’. Actualmente ocupa la casilla 15 de la clasificación general a 22 minutos y 22 segundos del líder, Tadej Pogacar.

Seguir leyendo: