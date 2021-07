Jorge Rausch confesó cómo le cae Carla Giraldo y ella no dudó en responder

La nueva entrega de Masterchef Celebrity Colombia ha sido todo un éxito en audiencia y así se ha demostrado a través de los capítulos que transmite RCN Televisión de este programa de cocina, cuyos participantes han dado bastante de qué hablar últimamente. Tal y como lo hizo en horas recientes el afamado chef y jurado Jorge Rausch al referirse sobre una de las participantes.

Se trata de Carla Giraldo, la actriz paisa, de quien habló a través de su cuenta de Instagram cuando participaba de una ronda de preguntas y respuestas que llevó a cabo para sus miles de seguidores.

“¿Cómo te llevas con Carla?”, fue uno de los miles de comentarios que recibió Rausch en su dinámica, a lo cual contestó: “Me llevo increíble. Ella es única, espectacular, pila, inteligente y muy pero muy rápida. Tiene un sentido del humor único. Yo la adoro”.

Además, mencionó que a través de los capítulos de Masterchef Celebrity los espectadores podrán notas que entre ambos existe una muy buena relación.

Carla Giraldo, por su parte, no dudó en responder a los elogios de Jorge Rausch y aseguró que la aprecia de igual manera.

Sin embargo, vale recordar que no todo fueron buenas relaciones para Giraldo en su paso por el popular reality, pues junto a Liss Pereira protagonizó los primeros rifirrafes.

Todo quedó al descubierto con las recientes declaraciones que hizo la modelo y actriz paisa sobre la mala relación que tiene con la comediante santandereana, a través de una entrevista que fue replicada por la cuenta ‘Mapa de famosos’, en la que también mencionó que la descubrió haciendo trampa durante una de las pruebas.

De acuerdo con la versión entregada por Giraldo, el hecho se presentó en uno de los capítulos que todavía no se han mostrado de ‘Masterchef’. “Terminamos el reto y cuando volteo a ver ella (Liss Pereira) estaba ‘salseando’ (aplicando salsa a la comida) y ya habían apagado las cámaras”, afirmó, y luego comentó lo que le dijo a la santandereana: “¿Por qué haces eso? No seas tramposa”.

La actriz antioqueña señala que Pereira contestó que, en caso de que fuera ella quien la viera haciendo algo así, no le diría nada. “Le dije: ‘pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí’. Ahí se rompió nuestra relación”, agregó.

Además, recalcó a sus entrevistadores: “ustedes saben perfectamente que yo digo las cosas como son”.

Desde entonces, la atención mediática que rodea al popular concurso se enfocó en Carla y Liss, quien hizo desde sus cuentas de redes sociales un par de publicaciones sobre las cuales muchos han especulado e inclusive señalan que, sin nombrarla directamente, serían una respuesta directa para su rival en ‘Masterchef Celebrity Colombia’.

El primer comentario al que se refieren los curiosos es uno hecho por la también locutora de 35 años a través de su cuenta de Twitter, en el cual se refiere a temas como el oportunismo y la polémica. “No me gusta la polémica ni el oportunismo, por eso debe ser que tengo plata”, escribió.

Mientras que la segunda publicación, subida a Instagram, habló de las “relaciones insostenibles” y sobre su “necesidad de caer bien”.

“En mi caso más en las otras relaciones que en las de amor, más en relaciones de amistades, compañeros de trabajo, etc . HAY RELACIONES INSOSTENIBLES, es una mier#@ mientras duran y en mi caso me han costado mucha tranquilidad, porque soy terca y ruda pero a la vez muy sensible y con los años no sé por qué, desarrollé una horrorosa necesidad primaria de caer bien o complacer”, concluyó Liss Pereira.