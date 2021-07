Video | El ‘Tino’ Asprilla se ganó una cachetada de su amigo ‘Caremonja’

@caremonja

Han sido varios años de amistad del icónico jugador de la selección Colombia de fútbol ‘Tino’ Asprilla y Victor Manuel Osorio, conocido como ‘Caremonja.’ Esta dupla siempre se ha caracterizado por el buen humor cuando se junta para compartir experiencias a través de las redes sociales.

Alejado de las canchas, el futbolista, querido y recordado por los millones de colombianos que celebraron sus goles en los diferentes eventos deportivos en los que participó, quiso mantener esa cercanía con sus seguidores, basada en el buen humor.

En esta oportunidad, Asprilla y Osorio se encontraban grabando unas cápsulas de video para el canal de YouTube de ‘Caremonja’, durante su paso por Parma, Italia. Se encontraban en un restaurante junto a otros asistentes y mientras el humorista compartía unas palabras, el ‘Tino’ hizo un comentario lo que ocasionó que su compañero de aventuras le diera una cachetada frente a las personas que allí se encontraban.

En el video compartido por Osorio, se ve cuando este se encontraba saludando a las personas en el restaurante, “¡Ciao! ¡Ciao! Será lo único que me escuchen en italinao porque de resto voy a hablar español, les advierto que yo soy colombiano porque la gente me ve y dice: Portugués, Couto, no. Uruguayo, Cavani, no yo soy colombiano entonces la gente para que no se confunda”, allí interviene el ‘Tino’ respondiendo, “Colombiano y gay”, haciéndose acreedor de una bofetada.

Tomada de Instagram @caremonja

‘Caremonja’ resaltó en el pie de foto de la publicación que le dio esa cachetada por “lucido”, aunque la complicidad de ambos no permite que se enojen, ya que son largos años de una amistad inquebrantable.

Durante el recorrido que hicieron en la ciudad italiana, el ‘Tino’ aprovechó para contar algunas de las experiencias que allí vivió, entre ellas, una anécdota a su llegada al Estadio Ennio Tardini.

“Cuando yo llego a este estadio, igual ahora está muy cambiado, todas las tribunas eran en madera. Entonces yo llego acá y empiezo a jugar y este estadio aquí en Parma es un lugar para 18 mil personas y lo que hacen es mandar a cambiar las tribunas y ponerlas de cemento para convertirlo a un estadio de 28 mil asistentes”, mencionó el ‘Tino’.

Además, el exjugador de la selección Colombia recordó los goles que hizo durante su paso por el conjunto italiano cuando jugó contra el Torino Futbol Club, su primera anotación contra el Udinese y el gol de cabeza que hizo contra la Sampdoria, “aquí desde la mitad de la cancha, recuerdo el gol que le hice al Napoles y que me gambeteo a 4 jugadores”.

Las ‘burradas’ del ‘Tino’ Asprilla

El tema de la no convocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia para jugar los partidos de eliminatorias del Mundial de Catar 2022 y la Copa América que se juega actualmente en Brasil, no ha dejado de estar en el centro del ojo público.

“Es increíble que ningún jugador de la selección Colombia haya salido a defender a James, haya salido a respaldarlo y decirle: ‘Te estamos esperando’”, señaló Faustino Asprilla.

Asimismo, agregó: “A mí me pasó en las eliminatorias para el mundial de 1994. Acuérdense que yo peleo porque no juego, yo estaba ofendido, también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. En Barranquilla les dije a Maturana y al ‘Bolillo’: ‘Yo no vengo aquí a ver jugar a nadie y me voy de la selección’ y me respondieron ‘Ah bueno, váyase’”.

SEGUIR LEYENDO