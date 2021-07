Hanny Vizcaíno, protagonista de ‘Pa’ quererte’, denuncia la mala atención médica que recibió en una clínica

Hanny Vizcaino. Foto: Instagram @hannyvizcainolu

Hanny Vizcaíno, una de las actrices protagonistas de la serie ‘Pa’ quererte’, acudió a la Clínica de Los Andes, ubicada en Tunja (Boyacá), para que le fuera atendida una herida en la frente. Sin embargo, la niña de ocho años de edad denunció en sus redes sociales la mala atención médica que habría recibido en el lugar.

“Estoy aquí en la Clínica de los Andes en Tunja y resulta que me hice una pequeña fisura y me tenían que coser y se demoraron una hora trayendo todo. Dijeron que la farmacia que tenía cosas más importantes que atender y entonces toda la clínica la vemos desocupada, no hay gente, los doctores están chateando. Las enfermeras se ríen de uno porque les dicen que nos colaboren. No atienden bien, soy una menor de edad y me parece una falta de respeto (…) de verdad ustedes mejoren su atención”, expresó Vizcaíno en un video en Instagram.

A su vez, al momento de publicar el clip puso el siguiente mensaje en el pie de foto:

“Terrible la falta de consideración que hay hacia los niños. Hoy me dirigí a la Clínica de los Andes de Tunja para que me suturaran y duré una hora esperando que consiguieran el hilo y fuera de eso lo iban a hacer sin anestesia. Qué poca calidad humana tienen los profesionales de la salud en esta institución, hago un llamado a la respectiva Secretaría de Salud de Boyacá para que tomen medidas en estas clínicas”.

Hasta el momento ni la Clínica de los Andes de Tunja ni la Secretaría de Salud de Boyacá han respondido públicamente a las quejas de la actriz.

Post en Instagram de Hanny Vizcaíno. Foto: Instagram @hannyvizcainolu

Más de ‘Pa’ quererte’

En ‘Pa’ quererte’, cuya segunda temporada finalizó a principios de mayo en el Canal RCN, Hanny Vizcaíno se metió en la piel de ‘Isabel Trujillo’. Esta es la primera producción audiovisual en la que trabaja la pequeña de ocho años. Durante su participación en el seriado recibió algunos consejos actorales especialmente del actor con quien comparte el protagónico, Sebastián Martínez.

La producción cuenta con un elenco encabezado por Sebastián Martínez y Hanny Vizcaíno, además de Juliette Pardau, Luis Eduardo Arango, Carlos Camacho, Variel Sánchez y Chichila Navia, cuyo personaje de ‘Verónica’ falleció en la ficción, momento que se convirtió en tendencia nacional en Twitter en su momento.

Por otro lado, ‘Pa’ quererte’ – cuyo reemplazo en el Canal RCN fue la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’ - logró arrasar en entrega 2021 de los Premios India Catalina, celebrados el pasado 26 de marzo. La serie, que cuenta hasta el momento con dos temporadas, se alzó con diez estatuillas.

Algunas de las categorías que ganó fueron: ‘Mejor Producción Favorita del Público’, ‘Mejor Talento Infantil’ y ‘Mejor Actriz o Actor Revelación del Año’, en ambas ganó Hanny Vizcaíno. ‘Mejor Actriz de Reparto’ (Cecilia Navia) y ‘Mejor Actor de Reparto’ (Carlos Camacho), entre otras.

