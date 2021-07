Falcao celebró el triunfo de María Camila Osorio en Wimbledon e invitó a sus seguidores a apoyar a la tenista este 2 de julio

A sus 19 años la tenista cucuteña María Camila Osorio ha roto una marca personal sin precedentes y sueña con poder continuar dejando en alto al tenis colombiano, esta vez en el Abierto de Wimbledon 2021.

Osorio se enfrentará a la bielorrusa Aryna Savalenka, ubicada en la posición cuatra del escalafón WTA en un duelo directo por la tercera ronda de Wimbledon.

Tras conocer el triunfo de Osorio, que le permitió llegar a tercera ronda y ubicarse entre las mejores 38 participantes del abierto inglés en la categoría individual femenina, el futbolista colombiano y máximo goleador de la selección nacional, Radamel Falcao García, le envío un sentido mensaje de aliento y felicitación a la nortesantandereana desde su cuenta de Twitter, pues después de 47 años con Isabel Fernández en Wimbledon 1974, una colombiana volvió a llegar a esta instancia del torneo.

Este jueves 1 de julio el delantero del Galatasaray de Turquía publicó desde la red social, citando el trino de Osorio en la celebración de su quinta victoria consecutiva:

El trino de ‘El Tigre’, ausente en la Conmebol Copa América 2021 por lesión, tuvo una gran acogida en Colombia y recibió halagos de la fanaticada, pues los internautas señalaron que el futbolista samario de 35 años se comportó como todo un capitán con su publicación.

La fanaticada de García también le agradeció por siempre estar pendiente de los deportistas colombianos. Estas fueron algunas de las reacciones de los seguidores de ‘Rada’:

La joven promesa del tenis colombiano ha demostrado tener consistencia y talento en cada torneo disputado durante este año, además de la fe en Dios cada que representa al país para motivarse y superarse.

Cuando alzó el triunfo en segunda ronda de Wimbledon, la cucuteña aclaró en rueda de prensa que con la ayuda de la Biblia ha podido hacer frente a sus más grandes batallas. Cuando le consultaron sobre su mentalidad ganadora, esto declaró:

No tengo psicólogo, pero creo mucho en Dios. Leo mucho la Biblia y hay cosas muy sabias ahí. Como me dice siempre mi padre, uno prepara los caballos, pero Dios determina la victoria. Yo solo trato de jugar bola a bola, de luchar hasta el final. Sé que el partido no se acaba hasta que no le das la mano a la rival