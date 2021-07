Expectativa por el juego entre María Camila Osorio y Aryna Sabalenka: fue el primero en agotar la boletería de Wimbledon 2021

La tenista colombiana María Camila Osorio jugará este viernes 2 de julio a las 6:15 a. m. hora colombiana ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Este partido, correspondiente a la tercera ronda del Grand Slam inglés tendrá lugar en el court 2 de Londres y ha generado gran expectativa, tanta, que fue el primer juego en agotar la boletería disponible en el torneo.

Osorio, número 94 del mundo, se medirá ante Sabelenka, número 4 en el escalafón WTA, motivo por que la bielorrusa es gran favorita a quedarse con el título de este año en la categoría individual femenina.

La deportista cucuteña lamentablemente salió con problemas físicos tras su último juego disputado contra la rusa Ekaterina Alexandrova, y con un día de recuperación y descanso para el próximo partido, podría ser la sorpresa de la temporada tras haber participado en el Roland Garros en Francia y ganado la Copa Colsanitas 2021 en Bogotá.

El funcionamiento de la boletería y el acceso al público en Londres para esta edición de Wimbledon se realiza a través de usuarios registrados en la página web del abierto. La boleta comprada por los interesados corresponde a una cancha y regularmente la más solicitada es la central court. De ahí en adelante la boletería va descendiendo de acuerdo a la relevancia del partido en el número de la cancha.

A Osorio y Sabalenka les programaron su partido en la cancha número 2, es decir, la tercera en orden de importancia, con un costo de 72 libras esterlinas, unos 374.400 pesos colombianos aproximadamente.

Lo que llamó la atención para la jornada del 2 de julio es que desde la mañana de este jueves, la cancha número 2 aparece como sold out, es decir, agotada, junto a la central y la número 1.

Ventas agotadas para la cancha 2 de Wimbledon 2021 donde jugará María Camila Osorio este viernes 2 de julio contra Aryna Sabalenka

Pese a que los juegos más llamativos de Wimbledon este viernes serán: Evans vs. Korda, Murray vs. Shapovalov y Jabeur vs. Muguruza, Djoković vs. Kudla, Samsónova vs. Stephens y Mertens vs. Keys, en la cancha 2 ya no hay disponibilidad de aforo teniendo en cuenta que aparte de la colombiana juegan: Pliskova vs. Martincová y Bautista Agut vs. Koepfer.

Cabe recordar que, el court 2 tiene capacidad para albergar a 4.000 espectadores, pero como el aforo está reducido al 50 % se esperan 2.000 asistentes.

María Camila Osorio tras la victoria de este miércoles: “No puedo creer que esté en tercera ronda de Wimbledon”

En declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido contra Alexandrova, la cucuteña reconoció que no puede creer haber llegado ya a la tercera ronda del torneo y piensa seguir disfrutando cada segundo.

No puedo creer que esté aquí en tercera ronda, es una experiencia asombrosa para mí. Estoy disfrutando cada segundo, estoy tan feliz... Estaba muy tranquila, solo pensaba en mi juego. No estaba tomando las decisiones adecuadas en ciertos momentos, pero el partido estaba muy apretado. Empecé a sentir más confianza, a tomar mejores decisiones, y empecé a ganar juegos y a remontar, gritando, poniendo mucha energía en cada punto

Pese a que la colombiana, de solo 19 años, comenzó el partido encajando un parcial de 0-4, nunca le perdió la cara al partido, ya que, como ella misma confesó, veía que estaba jugando bien. Osorio contó además con los ánimos de aficionados colombianos, cuya presencia agradeció especialmente, tras confesar que había visto a varios compatriotas en el All England Lawn and Tennis Club en busca de entradas para poder verla en directo.

