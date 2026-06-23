Piedad Urdinola, directora del Dane, aseguró que existen “tres Colombias” y explicó por qué las cifras de la entidad difieren de organismos estadísticos como Ugpp

La funcionaria sostuvo que un mismo fenómeno se observa con instrumentos diferentes, por lo que los resultados no coinciden sin que haya fallas, y recalcó la separación entre ocupación y aportes al sistema - crédito Ricardo Triana/Dane

La presentación de los datos de empleo formal en Colombia suele generar debate, y la diferencia entre las cifras que reportan el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) ha sido objeto de discusión en medios y sectores económicos, luego de que la primera entidad publicara, desde el 13 de abril del 2026, varios informes con cifras de empleo formal, la pobreza monetaria y la balanza comercial en Colombia.

Piedad Urdinola, directora del Dane, expuso los criterios técnicos que emplea la entidad para medir el mercado laboral y explicó las razones detrás de las discrepancias con otros organismos, en diálogo con Semana. Además, resumió una escena cotidiana para explicar cómo mide precios el Dane: “¿Y dónde hace mercado el Dane? Su respuesta unió esa medición mensual con una lectura más amplia del país: “Hay tres Colombias conviviendo en una”.

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La funcionaria sostuvo que los promedios nacionales no retratan por igual a todos los hogares, defendió la medición territorial y poblacional de las brechas, destacó cambios institucionales del Dane y señaló como retos la explotación sexual comercial de menores de edad, la ciberseguridad y la independencia técnica.

“Son fuentes que miden objetos distintos y, por ende, llevan a resultados diferentes sin que esto implique errores en la cifra definitiva. Es natural que no coincidan”, dijo al medio destacado.

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Las cifras de empleo formal fueron uno de los ejes con los que Urdinola defendió la metodología de la entidad y explicó por qué sus resultados no tienen por qué coincidir con los de la Ugpp.

La directora precisó que no basta con pagar salud y pensión, también se considera la condición del empleador, y dijo que ese enfoque responde a estándares internacionales aplicados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares - crédito Dane

Urdinola explicó a Semana que el Dane mide el empleo formal con estándares de la OIT y depura registros para distinguir entre ocupados formales y cotizantes, por lo que sus cifras pueden diferir de las de la Ugpp sin que eso implique errores.

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“Las cifras laborales del Dane, basadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, siguen los estándares de la OIT. Bajo esa metodología, un trabajador formal no solo debe cotizar a salud y pensión, sino trabajar en una empresa formal, con contabilidad completa y registro mercantil”.

Urdinola añadió al medio citado que los registros administrativos “muestran cotizantes, que no necesariamente son ocupados” y explicó que el Dane depura esa información en el Registro Estadístico de Relaciones Laborales. Según dijo, ese proceso excluye casos como jubilados, rentistas, voluntarios, aprendices o estudiantes de posgrado en salud.

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La directora dijo: “El promedio del país no refleja la vida de cada hogar”. Después desarrolló la idea: “Una cifra nacional puede mejorar mientras muchas familias siguen enfrentando dificultades, y ambas cosas pueden ser ciertas”.

¿Cómo el Dane mide e interpreta las cifras del país?

En la conversación con Semana, Urdinola reivindicó el lugar institucional del Dane y la necesidad de ampliar la cultura estadística. “El Dane es el espejo del país, y hoy ese espejo es más nítido e incluyente”.

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La entidad usa el Registro Estadístico de Relaciones Laborales para limpiar información administrativa y evitar confundir aportantes con personas empleadas, con filtros que dejan por fuera voluntarios y estudiantes de posgrado en salud - crédito @DANE_Colombia/X

La funcionaria sostuvo que la entidad no se limita a publicar inflación, desempleo y producto interno bruto. “Parte de nuestro trabajo ha sido que el país entienda todo lo que el Dane produce”, afirmó, antes de citar datos demográficos, diferencias socioeconómicas y temas ambientales entre las áreas en las que ya consultan a la entidad.

Cuando le preguntaron por el indicador más malinterpretado, Urdinola puso el foco en la inflación y en la manera como se recoge la información. “La inflación no sale de un modelo de escritorio, sale de hacer mercado en todas las regiones”. “Cada mes nuestros encuestadores recorren plazas, tiendas de barrio, grandes superficies y supermercados de todo el país” y construyen una base de datos de 320.000 registros con variaciones de precios, dijo.

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La directora insistió en que esa cifra tampoco equivale al gasto de una familia concreta. Según su explicación, se trata de un promedio de cientos de productos en todo el país y por eso puede no coincidir con la cuenta doméstica de un hogar en una ciudad específica.

Los cambios que las estadísticas revelan sobre Colombia

Al hacer un balance de gestión, el Dane destacó varios frentes que, según Urdinola, cambiaron la capacidad del país para mirar su realidad.

“En estos cuatro años hicimos mucho más: el Censo Económico, después de 34 años; se redujo el rezago de las estadísticas vitales de más de dos años a nueve meses; se avanzó en las cuentas económicas ambientales”. También mencionó la ampliación de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo a Amazonía y Orinoquía, así como el trabajo en las primeras cuentas nacionales de inclusión del mundo.

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La directora explicó que los encuestadores levantan datos en plazas, tiendas y grandes superficies cada mes, y que el resultado es un promedio de cientos de productos que puede diferir del gasto de una familia - crédito Colprensa

Sobre el Censo Económico, añadió: “Le entregamos al país el mapa de su propia economía, y eso ya no se va a volver a perder”. Cuando sintetizó las transformaciones que ve en Colombia, Urdinola lo hizo: “Hay tres Colombias conviviendo en una, y por fin las podemos ver con datos”.

La primera, dijo, es la demográfica, marcada por un envejecimiento que se aceleró con la pandemia.

La segunda transición, según la directora, está en el mundo del trabajo. “ La digitalización, robotización e inteligencia artificial han cambiado la forma como producimos y es un cambio permanente ”, afirmó, al advertir que el reto no será solo contar cuántas personas trabajan, sino bajo qué reglas y condiciones.

La tercera es la preparación ante el cambio climático en un país “megadiverso y tropical”. En ese punto defendió el Sistema de Cuentas Económicas Ambientales como una herramienta para medir esa riqueza y evaluar su aprovechamiento.

Las alertas más graves y la defensa de la independencia técnica

Al hablar de la cifra, Urdinola no dudó: “La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”. Después definió ese fenómeno como un problema que Colombia no había logrado medir y dijo que la primera caracterización estadística oficial dejó “resultados desgarradores”.

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La dimensión que citó fue de 22.697 víctimas entre 2015 y 2025, con 81,8% de niñas y adolescentes. En Semana, la directora aclaró que esta primera medición es un piso porque solo cuenta los casos que llegan a las autoridades y que todavía hay un margen amplio de mejora. Sobre el ataque informático de 2021, Urdinola dijo: “Hoy el Dane está mucho más preparado que nunca para enfrentar cualquier eventualidad de ciberseguridad”, afirmó, antes de recordar que el ataque ocurrió en noviembre de 2021, antes de su llegada a la entidad.

También señaló que en este tipo de episodios las motivaciones suelen ser difíciles de establecer y que no siempre se identifica a un responsable puntual. Aun así, sostuvo que el rezago tecnológico de 20 años elevaba el riesgo y que cerrar esa brecha fue una prioridad de inversión.

La directora del DANE dijo que la medición es un piso porque solo incluye casos que llegan a las autoridades, y reportó que el 81,8% corresponde a niñas y adolescentes, con margen para mejorar el registro - crédito cortesía Dane

En la entrevista con Semana, la directora vinculó la independencia técnica de la entidad con la Ley 2335 de 2023. “Las cifras del DANE son un bien público: están documentadas, son verificables y sirven al Estado, las empresas y la ciudadanía”, sostuvo al defender esa norma como un refuerzo para la reserva estadística y la calidad de la información.