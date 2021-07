María Camila Osorio tras la victoria de este míercoles: “No puedo creer que esté en tercera ronda de Wimbledon”

María Camila Osorio es la segunda colombiana en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon en 47 años / (Twitter: @fedecoltenis).

La tenista colombiana María Camila Osorio venció este miércoles a la rusa Ekaterina Alexandrova por 7-5 y 6-2, y avanzó a tercera ronda en el torneo de Wilbledon. Osorio es la segunda deportista de nuestro país en alcanzar esta fase del campeonato inglés, después de Isabel Fernández, en 1974, la tenista cucuteña de 19 años logró meterse entre las mejores 38 participantes del abierto inglés en la categoría individual femenina.

La joven colombiana María Camila Osorio, que protagoniza una de las historias del comienzo de Wimbledon, aseguró este miércoles en una rueda de prensa luego de llevarse la victoria que no puede creer haber llegado ya a la tercera ronda del torneo al que llegó desde la previa, pero que piensa “seguir disfrutando cada segundo”.

“No puedo creer que esté aquí en tercera ronda, es una experiencia asombrosa para mí. Estoy disfrutando cada segundo, estoy tan feliz...”, confesó una Osorio en la conferencia de prensa tras haber batido a la rusa Ekaterina Alexandrova, cabeza de serie 32, por 7-5 y 6-2.

Pese a que la colombiana, de solo 19 años, comenzó el partido encajando un parcial de 0-4, nunca le perdió la cara al partido, ya que, como ella misma confesó, veía que estaba jugando bien. “Estaba muy tranquila, solo pensaba en mi juego. No estaba tomando las decisiones adecuadas en ciertos momentos, pero el partido estaba muy apretado. Empecé a sentir más confianza, a tomar mejores decisiones, y empecé a ganar juegos y a remontar, gritando, poniendo mucha energía en cada punto”, dijo la originaria de Cúcuta.

Osorio contó además con los ánimos de aficionados colombianos, cuya presencia agradeció especialmente, al contar que había visto a varios compatriotas en el All England Lawn and Tennis Club en busca de entradas para poder verla en directo.

Destacó que fue clave para su gran partido haber podido mantener la calma cuando se encontraba por debajo y haber conseguido alargar los peloteos para poder mover a su rival por la pista. Osorio se declaró amante de jugar sobre hierba, pese a que en el torneo de preparación de Nottingham no se sintió “cómoda” en esa superficie.

La colombiana sufrió molestias en la parte baja de la espalda durante el partido, que le llevaron a dudar sobre si podría acabarlo: “Después de primera ronda sentí como espasmos en la espalda. No es algo que me impida sacar, pero sí agacharme. Está muy contracturado”.

En la siguiente ronda le espera la segunda cabeza de serie, Aryna Sabalenka, contra quien consideró “un sueño poder jugar contra este tipo de jugadoras”.

Y preguntada por su fuerte mentalidad para hacerse con la victoria, Osorio dio su secreto: “No tengo psicólogo, pero creo mucho en Dios. Leo mucho la Biblia y hay cosas muy sabias ahí. Como me dice siempre mi padre, uno prepara los caballos, pero Dios determina la victoria. Yo solo trato de jugar bola a bola, de luchar hasta el final. Sé que el partido no se acaba hasta que no le das la mano a la rival”.

Por otro lado, cabe recordar que la exitosa dupla vallecaucana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, vigentes campeones del certamen en dobles, estarán jugando este jueves 1 de julio frente al taiwanés Lu Yen-hsun y el neerlandés David Pel a las 5:00 a. m. hora colombiana.

