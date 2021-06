Video | Yina Calderón expresó su apoyo a Yeferson Cossio tras conflicto con ‘La Liendra’, quien terminó pidiendo disculpas

Fotos originales tomadas de Instagram: @YefersonCossio | @La_liendraa

La discusión se generó la noche de este lunes, cuando a través de las redes sociales se conoció una disputa entre los dos reconocidos influenciadores en Colombia: Yeferson Cossio y Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’. Todo ocurrió cuando el pereirano realizara una serie de afirmaciones sobre los sorteos que él realiza, versus los que realiza el paisa con la compra de cupos para aumentar seguidores.

Según ‘La Liendra’, se debe invertir en su concurso y no en el de otra persona porque, dice, es el único en dar la confianza necesaria al cliente de que no le robarán el dinero y los miles de seguidores que les prometen los tendrán en sus cuentas. Fue allí que aprovechó para enviar lo que muchos consideraron como una ‘pulla’ hacia el modelo antioqueño.

Un nuevo personaje se sumó a la historia entre los dos generadores de contenido, y fue Yina Calderón, quien apareció a través de su cuenta de Instagram refiriéndose nuevamente al hecho de conocer quién fue la persona que mandó a cerrar su perfil de la red social así como lo afirmó también Cossio en sus publicaciones.

“Ustedes más que nadie saben quien es esa personita con bastantes seguidores que mandó a inhabilitar mi cuenta, trató con la de Luisa, no sé si con la de Cossio pero demás que si”, aseguró la empresaria de fajas.

Adicionalmente, la joven afirmó que ella no está interesada en participar en el tema de concursos a través de redes sociales, porque ese no es su objetivo y entre risas comentó que estaría interesada en comprarle uno de los cupos a Yeferson para aumentar sus seguidores, después de perder su perfil anterior.

Yina Calderón habló de La Liendra y apoyó a Yeferson Cossio

“¿Por qué Cossio? Porque ese man es un duro en Facebook, es el influencer número 1 en Colombia, es buena persona y él no tiene necesidad de pagar para que le ayuden a que su concurso no se hunda, ese pelado puede solito, entonces también me voy a animar a comprarle un cupo”, mencionó la exprotagonista de novela.

Calderón agregó que el paisa no necesita dañar a otros para poder surgir, “para todos hay hijos, para todos alumbra el sol, incluso de eso hablábamos con ‘Epa’ en la tienda, para todos hay, amor y paz”.

‘La Liendra’ se disculpa por el malentendido

Luego de la polémica que se ha generado, ‘La Liendra’ se pronunció a través de sus historias de Instagram, donde pidió disculpas al modelo antioqueño si en algún momento se sintió ofendido por las palabras que dijo el generador de contenido ayer.

“Con la mayor honestidad le digo que nunca hice nada pensando en él, tal vez mis palabras fueron malinterpretadas y sintió que lo estaba atacando pero así no era... tampoco mencioné ningún nombre. Por otro lado en este momento se están vendiendo más de 7 concursos en Colombia entonces mi competencia en venta de cupos no es sólo él, de verdad espero que a todos nos vaya muy bien”, aclaró ‘La Liendra’ en su cuenta de Instagram.

Además agregó, “Crean lo que quieran y piensen de mi lo que quieran pero yo sé que clase de persona soy y o le deseo el mal a nadie, en este mundo todos opinan de ti lo que quieren sin conocerte pero ese es el peso de ser reconocido y lo acepto”.

