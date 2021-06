“Nunca he recibido una llamada del Bucaramanga. Tengo ofertas del internacionales”: Jorge Luis Pinto

El director técnico santandereano Jorge Luis Pinto, actualmente sin equipo en materia de clubes o selecciones, es una de las opciones para que el club Atlético Bucaramanga se refuerce en el segundo semestre del año para afrontar la Liga BetPlay II 2021.

Pinto, con casi 40 años de experiencia en la dirección técnica es pretendido por las directivas del cuadro ‘Leopardo’, fue consultado por el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio sobre la posibilidad de llegar al club santandereano, pues Jaime Elías Quintero, presidente del equipo santandereano mostró interés por tenerlo en la nómina para mitad de año en el torneo que arranca en 20 días.

En conversación con el periodista Steven Arce, Pinto declaró que hasta el momento no ha recibido una oferta formal por parte del equipo auriverde y que además está contemplando ofertas laborales fuera de Colombia:

Yo nunca he recibido una llamada, sinceramente le digo. Habría que mirar la idea y comparar porque tengo otras cosas internacionales por allá cercanas ha donde he estado, tenemos que valorar. Hoy en estos 20 días que he estado metido de pies y cabeza en lo de mi libro que quiero sacarlo por fin, considero que estamos avanzados. Sin embargo, sería bonita una experiencia... imagínese la tierra, ¿no?

Cabe recordar que, antes de que fuera designado entrenador de Emiratos Árabes Unidos a mediados de 2020, Pinto dirigió 54 veces con Millonarios y antes de eso lo hizo con Junior de Barranquilla en 10 ocasiones en 2011. Ese fue su paso por el fútbol profesional colombiano en la última década, luego de salir campeón con Cúcuta Deportivo en el torneo finalización de 2006.

Tras renunciar a la dirección técnica de Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2020, el exentrenador de Millonarios, quien lideró la creación de una fundación para rescatar al Cúcuta Deportivo de la crisis económica que atraviesa, es uno de los anhelos de los accionistas de Bucaramanga.

Sobre la aproximación de los reclutadores esto fue lo último que expresaron las directivas del equipo ‘leopardo’ para incorporar al técnico:

El último equipo al que dirigió Jorge Luis Pinto fue Millonarios en la temporada 2019, donde quedó eliminado en los anteriores cuadrangulares que dejaron a Junior de Barranquilla como campeón ante Deportivo Pasto en Bogotá.

No obstante en Centro América lo recuerdan con nostalgia por su destacada participación dirigiendo a Costa Rica entre 2011 y 2014, además de estar en el banquillo de Honduras entre 2014 y 2017. Por esos gratos recuerdos a nivel de selecciones, no está del todo descartado que una de las ofertas laborales del santandereano sea con un equipo perteneciente a la Concacaf.

En materia de selección Colombia, Eugenio Baena, periodista de El Alargue, le consultó a Pinto sobre cuáles serían las posibilidades de avanzar a la semifinal de la Copa América por parte del plantel de Reinaldo Rueda, de cara a su partido único definitivo por cuartos de final contra Uruguay.

El estratega dio su balance de cómo llega Colombia ante los charrúas, quienes no mostraron su mejor cara en la fase de grupos, pero en el último enfrentamiento directo por eliminatorias derrotaron a la selección Colombia de Carlos Queiroz 3-0 en Barranquilla.

Uruguay es un equipo de momentos buenos y momentos malos, a veces no juega al fútbol pero tiene potencia, tiene área, juega vertical, juega directo. Es un equipo que los contragolpes los explota muy bien y cuando se agrupa defensivamente sabe bloquear al contrario y quitarle la pelota. Son jugadores hechos, pero no le he visto un buen nivel futbolístico, me parece que a Uruguay le cuesta atacar cuando va perdiendo un partido, si tiene uno al suerte de irse por delante, me parece que va a sacar mucho provecho