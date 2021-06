Marcela Reyes mostró sus vibradores y sus más sensuales pantis

Imagen tomada de Instagram @MarcelaReyes

Las dinámicas de redes sociales se han vuelto bastante populares entre las más reconocidas figuras públicas, quienes las aprovechan en algunas ocasiones para hacer una que otra confesión sobre su vida personal o mostrar parte de su intimidad. Tal y como lo hizo Marcela Reyes en la noche de este 29 de junio, cuando elevó la temperatura entre sus seguidores.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, la afamada DJ dejó una caja de comentarios para que los más curiosos usuarios le solicitaran ver algo de su casa, sus pertenencias o cualquier otro aspecto privado. Por supuesto, comenzaron preguntándole por sus juguetes sexuales.

“¡Sabía que era lo primero que me iban a pedir que les mostrara! Este es mi consentido y este otro me lo trajo mi hermana ahora que regresó de viaje, aunque no lo he estrenado. De hecho, tengo que ver cómo funciona”, comentó Marcela Reyes mientras mostró dos de sus vibradores.

Posteriormente, la también empresaria y modelo aceptó abrir el cajón de su ropa íntima para dejar ver algunas de las más atrevidas y sensuales prendas que allí alberga.

Además, aprovechó el momento para explicar que durante mucho tiempo no pudo usar tangas ni pantis, por cuenta de la lucha que tuvo contra un procedimiento quirúrgico en el que le inyectaron biopolímeros. Motivo por el cual tuvo que utilizar durante un par de años ciertas prendas especializadas.

“Este es uno de mis cajones de pantis, pero les voy a contar un proceso bien importante que estoy viviendo. Estos que ven acá fueron los que me acompañaron durante 2 años, todo el tiempo tenía que estar en bóxer grande porque mi cola estaba en un proceso de reconstrucción y tenía que cuidarla para que no se me descolgara la piel”, señaló Marcela Reyes, aunque advierte que esto fue cosa del pasado y ahora ya puede lucir las diminutas tangas que resaltan su esbelta figura.

“Ya mantengo es así, con esto todo chiquito que me encanta... así en hilito, me gusta. Entonces vean, este es el tipo de panti que me gusta utilizar, ¿a ustedes también les gustan así de pequeños?”, agregó.

A pesar de que las publicaciones fueron hechas en las historias de Instagram que se borran a las 24 horas, las páginas en redes sociales que se dedican a estar pendientes de los famosos difundieron el contenido. Fue allí que miles de seguidores de la productora musical demostraron que más de uno quedó sorprendido con las revelaciones íntimas.

“Ahora sí me dejó peor de loquito”, “eres la mujer que muchos hombres desean”, “aparte de bella y talentosa también eres una bomba sexual” y “dejaste muy poco a la imaginación de varios”; fueron algunos de los comentarios con los que reaccionaron a las calientes publicaciones de Marcela Reyes que, contrario a la atrevida faceta que suele demostrar, se dejó ver bastante sensible hace pocos días cuando se celebró en Colombia el Día del Padre.

De acuerdo con lo expuesto por la DJ, su padre biológico la abandonó durante sus primeros años. Sin embargo, admite que él hizo lo posible por “recuperarla” cuando estaba un poco mayor y lo logró.

“Hay muchas preguntas que me están haciendo acá y me pusieron a recordar, pero todo está bien. Al inicio, mi padre (biológico) estuvo ausente pero luego me recuperó y lo amo con todo mi corazón. De hecho, muchas personas que me ven con mi mamá me dicen que no me parezco a ella y, la verdad, es porque soy idéntica a él”, indicó Reyes.

Sobre su padre adoptivo, aseguró que también lo ama y le agradece por haber estado en los momentos más importantes y acompañarle en las etapas más cruciales de su crecimiento y formación como persona. Inclusive, Marcela afirmó que, tanto el hombre que le dio la vida como aquel que la adoptó de pequeña, eran muy buenos amigos y “se amaban como hermanos”.