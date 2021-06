En plena presentación musical, Reykon afectado por las secuelas del covid-19

Reykon. Foto: Instagram @reykon

La pandemia por el Covid-19 ha impactado a todos los seres humanos del planeta de una forma u otra. Son varias las situaciones que se presentan al contagiarse con el virus, hay quienes lamentablemente han muerto en el camino, otros han caído gravemente enfermos, pero logran recuperarse y salir del hospital; por otro lado, algunos pueden lidiar con el covid desde sus casas y, en ocasiones una vez superado el virus quedan algunas secuelas.

De hecho, el reguetonero Reykon hace parte de este último caso. El paisa se vio obligado a salir a mitad de un concierto que hizo de forma privada después de sentirse “ahogado”, según relata SuperLike de RCN.

Posteriormente, el intérprete de ‘Secretos’ recibió atención médica y, según lo que se vio en unas imágenes difundidas por el mencionado medio, también recibió oxígeno. Sin embargo, dentro de todo, se le veía estable.

No sobra decir que, se desconoce la época por la que el cantante urbano tuvo Covid-19.

Un poco de la carrera musical de Reykon

Andrés Felipe Robledo Londoño – nombre de pila de Reykon – ha trabajado fuertemente y durante varios años por tener un espacio en la música urbana y con el tiempo su fama creció como la espuma, empero, en algunas entrevistas ha dicho que en un principio no supo cómo manejar muy bien este tema.

“Recuerdo con mucho amor esa etapa de mi vida en la que la fama me aporreó un poco y no supe cómo sobrellevarla, porque de eso aprendí muchísimo. No me arrepiento de nada, porque todo lo que hice me llevó a estar donde estoy ahora”, expresó en 2020 para El Espectador.

Algunas de las canciones más pegadas de ‘Reykon, el líder’- como también se le conoce - son: ‘Señorita’, ‘Secretos’ – cuyo video musical tiene hasta ahora más de 117 millones de visualizaciones en YouTube – ‘El chisme’, entre otras.

Entre sus lanzamientos musicales más recientes están: ‘La bella y la nea’ en colaboración con Yaga & Mackie, el video musical salió en noviembre de 2020. En el mismo mes lanzó ‘Se guilló’ junto a Totoy El Frio, Kapla y Miky, además de Rayo y Toby. Finalmente, este año promociona ‘La suite’, además, prontamente, el 1 de julio, lanzará un remix de esta canción junto a J. Alvarez, Kevin Roldan y Jamby el Favo.

No está de por demás mencionar sus colaboraciones más populares como la que hizo con Daddy Yankee en ‘Imaginándote’ y ‘Señorita’, además de Maluma en ‘Latina’.

Y, dentro de la industria de la música son varias las celebridades que han tenido y superado el Covid-19. Algunos de ellos son Pipe Bueno, quien lo tuvo en dos ocasiones, J Balvin, Mau Montaner – del dueto Mau y Ricky – Karol G, Sebastián Yatra, entre otros.

