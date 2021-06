Desafío The Box: Mono revela si le gustaría participar en otras versiones del reality

Mono, participante Desafío The Box. Foto: Caracol Televisión

No cabe duda, y quedó demostrado en pantalla, que Carlos Mario David Pérez (Mono) lo dejó todo en la chancha durante su estadía en ‘Desafío The Box’. Sin embargo, aunque en el pasado había logrado salir victorioso de otros ‘Desafíos a muerte’, en el más reciente – que fue transmitido el viernes 25 de junio – no pudo repetir la historia y perdió dicha prueba de eliminación, que dio como resultado su salida del programa junto con su compañera de equipo en Alpha, Steffit Valencia Carvajal (Tiffi), que también quedó eliminada ese mismo día.

Ahora, durante una entrevista para un Instagram Live con La Red, ‘Mono’ fue interrogado respecto de si participaría en otras versiones del reality de Caracol Televisión. “No lo pienso ni dos veces. Obvio, ahí estaría y, de hecho, todavía tengo esa espinita. Créanme que sí, créanme que estaría dispuesto”.

Tras la salida de Mono y Tiffi, Olímpico es el único Alpha original que queda en la competencia

Actualmente hay dos casas sobrevivientes de cuatro: Alpha y Beta. Ya dejaron de existir Gamma y Omega y en estos cambios varios integrantes han salido de sus equipos originales a integrar otros. Sin embargo, Mono y Tiffi fueron Alpha originales que siempre estuvieron en su equipo, pero ambos salieron en el más reciente ‘Desafío a muerte’.

“Triste la verdad, ustedes siguen en pie, denle duro. No bajen la guardia nunca, que sus sueños nunca se apaguen”, les dijo Mono a sus compañeros de Alpha tras perder el ‘Desafío a muerte’.

En ese mismo capítulo – 25 de junio - también se dio el regreso de Olímpico, por lo tanto, tras la salida de los mencionados deportistas, el extaekwondista es el único Alpha original que queda en ‘Desafío The Box’. Ya han salido todos los demás.

Es de recordar que, Olímpico regresó como reemplazo de Morales, quien debió retirarse del programa por una fractura en uno de sus tobillos.

¿Quiénes eran los deportistas que integraron el equipo Alpha?

Inicialmente el equipo violeta, liderado por Olímpico, estaba integrado por Mono, Tiffi, Juan David Zapata, Laura Angarita (Lau), Carolina Cortés (Carito), Gabriela Sánchez Rentería (Gaby) y César José Romero (CJ).

Empero, a medida que avanzó ‘Desafío The Box’ se retiraron por lesión Carito y Gaby, quienes fueron reemplazadas por Ángela González (Gamma original) y Paola Solano (Omega original) respectivamente, pero al ser el reemplazo de dos competidoras Alpha, ambas debieron llegar a dicho equipo.

No sobra decir que, según las reglas del programa, cuando alguien se retira por una lesión su puesto es reemplazado por el último eliminado o eliminada, en su caso fueron Paola y Ángela.

Por otro lado, luego de una reorganización de equipos ‘Lau’ fue a parar a Beta, pero quedó eliminada en un ‘Desafío a muerte’.

También quedaron por fuera de ‘Desafío The Box’ CJ y Juan David tras no superar su respectiva prueba de eliminación.

