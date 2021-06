Andrés Escobar, el civil que disparó en Cali, disfruta de unas vacaciones en la playa

El pasado 28 de mayo y en el marco del paro nacional, en la ciudad de Cali se difundieron varios videos que mostraban a civiles armados acompañando a la Policía en medio de un enfrentamientos con manifestantes. Los hechos ocurrieron en el sector de Ciudad Jardín, donde residentes afirmaron que vándalos estaban atacando sus bienes.

Uno de los protagonistas de esas escenas fue Andrés Escobar, un empresario caleño que se convirtió tendencia en redes sociales tras ser captado en video con un arma disparando. En Semana el sujeto se defendió asegurando: “cuando empiezas a ver esas detonaciones da una sensación de pánico, peligro y decido salir. Cuando llegó al puente de la carrera 102, donde está el CAI de Policía, encontramos que había muy pocos efectivos y eran demasiados los que venían de la zona de los manifestantes. Estaban avanzando y había un policía ondeando una bandera blanca en símbolo de paz para tratar de alivianar los ánimos, pero no sirvió, ellos siguieran avanzando se sintió pánico y peligro extremo que es cuando tomo la decisión de hacer unos disparos de disuasión al aire con mi arma traumática, no letal”.

Por este hecho la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Escobar, quien admitió que lo hizo y adujo ‘legítima defensa’. Tras esta diligencia el ente acusador debía decidir si hay elementos suficientes para imputarle cargos, pero hasta le momento no ha tomado una decisión.

Tras casi un mes de conocerse el caso, se conoció que el empresario salió de vacaciones. En su cuenta de Instagram compartió en las últimas horas fotografías desde una playa. En uno de los post escribió: “Agradecer por lo aprendido”.

Las críticas por supuesto no esperaron. En Twitter una usuaria comentó: “OIGAN, ¿Se acuerdan del que salió a disparar en Cali? Bueno, aquí están sus historias de Instagram en yate de vacaciones. Felicidades, estado colombiano”.

En la entrevista que le hizo Semana, el caleño agregó que si él y otras personas del lugar hubiesen tomado acción y “se hubieran tomado el CAI se habría generado un empoderamiento que ya de ahí para allá hubieran ido por toda la zona comercial donde había muchos locales vulnerables”..

Al hablar del arma que portaba el día de los hechos, Escobar le indicó al medio que se trata de una traumática, no letal, pues aseguró que su objetivo no era hacerle daño a alguien, sino que buscaba neutralizar la situación.

De igual manera, respondió que efectivamente el arma es suya y que la tenía porque ha practicado de forma deportiva en el polígono y que también era una manera de defenderse en casos de inseguridad.

“La tenía conmigo porque digamos que se ha generado una situación de inseguridad sin precedentes en Colombia y en especial en Cali, que ha sido el epicentro de toda esta problemática. Es para salvaguardar mi integridad física y la de mi familia”, explicó el empresario.

Sobre si es consciente de su error, Escobar expresó que sí y que por ello pedía una disculpa pública a Colombia. “Yo amo Cali y lo último que quiero es crear una división, un discurso de odio, promover que se arme la gente como en el paramilitarismo. No tengo esa visión hacia las personas”, aseguró al medio.

Luego de ser tendencia en redes sociales, reveló que había sido víctima de amenazas y señalado de ser paramilitar y asesino, por lo que insistió en pedir disculpas.

“Me dicen asesino y yo nunca lo he hecho, no tengo ni siquiera un antecedente judicial. Pido una disculpa porque esto pudo ser tomado como una incitación al odio, una incitación a que se arme la gente contra el pueblo. Pero no es así, nunca fue mi intención, nada lo justifica”, manifestó el empresario durante la entrevista.

Asimismo, reveló que pese a la circunstancia, varios amigos y familiares lo han acompañado y dado ánimo, ya que según él son personas que lo conocen y saben la persona que él es.

SEGUIR LEYENDO: