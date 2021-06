Gustavo Petró (con tilde) aseguró que no cambiará su usuario en Twitter

Periodista brasileño Gustavo Petró y senador colombiano Gustavo Petro. Fotos: Instagram y Colprensa.

El senador colombiano Gustavo Petro es una de las figuras del país que más controversias genera en las redes sociales y su nombre constantemente suena en la esfera del internet. Esta situación, para infortunio de uno de sus tocayos, ha sido un dolor de cabeza desde hace más de 10 años.

Se trata del periodista y ‘gamer’ brasileño Gustavo Petró, con tilde al final, quien es confundido constantemente con el líder de la Colombia Humana en Twitter. Con esto, se ha ganado improperios y hasta piropos.

La confusión radica en los usuarios con los que se les etiqueta. Petro, el precandidato presidencial, tiene @petrogustavo y se unió desde junio de 2009. Sin embargo, el periodista brasileño se le adelantó con el usuario. Verificado, tal como el político colombiano, Petró se unió en 2009 con @gustavopetro.

Frente a la polémica figura, el hombre recibe comentarios positivos y negativos diariamente en su red social. Hace poco, trinó un mensaje que llamó la atención de los colombianos en Twitter.

Frente a un trino que decía “todo es culpa de @gustavopetro”, el brasileño respondió: “¡Pero todo el día es eso ahora! ¡Soy culpado de todo!”, dijo el pasado 23 de junio.

Hasta el momento, el periodista no se había pronunciado sobre la posibilidad de cambiar su usuario en la red social para evitar los insultos provenientes de colombianos. Sin embargo, este martes, en conversación con Caracol Radio, explicó la condición por la que lo haría.

“Me gusta mi cuenta de Twitter. No la voy a cambiar. Gustavo Petro puede hablar conmigo para cambiar. Tengo mis seguidores que gustan de videojuegos aquí en Brasil. No quiero cambiar”, expresó el ‘gamer’ en el programa de la mañana de la emisora.

También se refirió sobre el primer momento en el que recibió mensajes negativos y, según él, comenzaron en 2011. “Creo que fue una campaña política en Colombia o Gustavo Petro tuiteó sobre política en Colombia, a algunas personas no les gustó y comenzaron a escribirme pensando que era el otro Gustavo Petro”, indicó el periodista, coincidiendo con las elecciones que lo convirtieron en alcalde de Bogotá.

Petró afirmó que no conocía de Petro hasta que, por las menciones, lo buscó por internet. “Comencé a recibir menciones en Twitter en español, y yo no comprendí. Fui a Google a pesquisar lo que estaba haciendo y descubrí que tienen un político en Colombia que se llama Gustavo Petro”

Además, frente a su opinión sobre el político, dijo que, sin importar la ideología, lo respeta. “Tengo todo el respeto del mundo por Gustavo Petro. No importa si es un político de derecha o de izquierda, lo respeto como persona y no quiero estorbar su vida o su carrera política de ninguna manera”.

Sobre su propia opinión sobre la postura de Petro, el brasileño aseguró que se considera tal como, en ocasiones, el colombiano se ha autodenominado: progresista. “Me considero progresista. Quiero las cosas buenas para la sociedad y para el pueblo brasileño”, contó a la emisora colombiana.

Frente a la comunicación con el político, Petró aseguró que en algún momento tuvieron contacto por medio de la misma red social. “Como periodista, escribí reportajes sobre homónimos en esa época. Intenté hablar con Gustavo Petro. En ese momento él me habló a través de mensajes. Pero después del reportaje nunca me respondió”.

Anteriormente, cuando en La W le preguntaron si ha pensado en cambiarse el nombre para evitar que le sigan llegando duros mensajes, el Petro brasileño dejó un particular mensaje. “No he tenido problemas con mi cuenta. Sí llegan mensajes muy fuertes y negativos para el Petro colombiano. La mayoría de las personas que descubren que no soy Petro, comienzan a bromear. No he pensado en cambiar mi nombre de la cuenta”, manifestó.

