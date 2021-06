Abelardo De la Espriella brindó por sus ‘enemigos’ que lo hacen millonario

El controversial abogado, Abelardo de la Espriella, conocido por llevar casos judiciales muy sonados en el país como el ataque con ácido a Natalia Ponce de León y la muerte de Ana María Castro, celebró hace poco que su bufete de abogados, De la Espriella Lawyers, creció un 11 % en 2020, según informó La República.

“Hoy estamos de celebración porque la firma De la Espriella Lawyers consultorías y servicios legales especializados, ha sido escogida por el diario La República como una de las firmas más grandes e importantes en Colombia gracias a su facturación que el año pasado, en medio de la pandemia creció un 11 %”.

Pero en su discurso y su celebración por los logros alcanzados, el litigante envió sus agradecimientos a los socios, colaboradores de la firma, “esto es por ustedes, salud, y por qué no, también por los enemigos”, dijo el abogado. En esa celebración, de la Espriella también entonó ‘O Sole Mío’, un clásico italiano, debido a su pasión por la música que ya lo ha llevado a lanzar un par de canciones en sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella celebra éxito en su firma de abogados

Abelardo de la Espriella también ha llevado adelante la defensa del capitán del Esmad, Manuel Cubillos Rodríguez, el hombre que disparó contra Dilan Cruz el 23 de noviembre de 2019 en el centro de Bogotá, causándole la muerte.

La hermana de Dilan, Denis Cruz, aseguró hace un tiempo que dejar el caso en manos de la Justicia Penal Militar era sinónimo de impunidad, esto antes de que el caso pasara finalmente a la Fiscalía. A esta afirmación respondió el abogado De la Espriella en Blu Radio. Primero explicó por qué para él era obvio que el caso estuviera en la justicia militar: “El capitán no estaba en un bar, con dos mujeres, sin uniforme. Estaba cumpliendo órdenes, venía de todo un periplo por el país con el escuadrón del Esmad y en el momento en que se presentan los hechos estaba actuando en el rol de sus funciones y deberes”, explicó.

Pero después se refirió a la posición de Denis Cruz, “lamento mucho la situación por la que está pasando la familia de este muchacho. No me imagino un evento más trágico y terrible para esta pobre gente. De corazón los acompaño porque no debe ser fácil una situación como esa y no se la deseo a nadie, pero Denis, la hermana del difunto, sabe de derecho lo que yo sé de física cuántica. El derecho no es lo que uno quiere, lo que uno quiere que sea”, manifestó.

Sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional que envió el caso a la justicia ordinaria, Denis dijo: “Esta es una decisión que hemos estado buscando desde diciembre del 2019, cuando la justicia colombiana remitió el caso a la mal llamada Justicia Penal Militar. Desde entonces, como familia hemos tenidos que pasar por múltiples obstáculos para llegar a esta decisión”.

Por otro lado, frente a las peticiones que se han hecho para que se desmonte el Esmad, el abogado se refirió hace unas semanas. “Esa no es la vía, con eso no logramos absolutamente nada”, expresó el penalista, mientras agregó algunas propuestas para superar la crisis social que enfrenta Colombia actualmente: “El camino es la reactivación económica a través de la creación de empleo y tenemos un modelo económico que hay que formar, de eso no hay la menor duda, pero para eso necesitamos fortalecer la economía, ponerle un detente a los bancos para quitarles ese monopolio y reactivar el agro colombiano, al igual que la minería”, agregó el abogado.

