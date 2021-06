Polémica entre un padre de familia y un profesor en Cali por presunto adoctrinamiento sobre el paro

En polémica terminó clase virtual en la que se abordó el tema del paro nacional. Foto: archivo.

Este sábado una clase virtual conducida por un profesor del Colegio La Merced de Cali, capital del Valle del Cauca, configuró una polémica, luego que un padre de familia interpeló al maestro por presuntamente “adoctrinar” a los alumnos sobre el paro nacional que cumple dos meses en el país.

La grabación de la clase, que fue difundida a través de las redes sociales, evidencia la discusión entre el padre de uno de los alumnos de secundaria que participaba en una clase virtual y el maestro de la institución educativa por las reflexiones que estaba compartiendo con relación a las protestas sociales que iniciaron el 28 de abril en Colombia.

“Profe no me parece que esto sea un encuentro de estudiantes. La verdad no me parece que llevan casi 50 días sin clases para que usted venga a ocupar una clase de adoctrinamiento”, interpela el padre de uno de los estudiantes, quien se identifica como Fredy González.

El comentario del padre de familia se habría producido luego que el maestro de la materia de arte y cultura compartió algunas reflexiones con sus estudiantes relacionadas con las manifestaciones sociales en contra del Gobierno nacional que han evidenciado una profunda crisis social en el país agudizada por la pandemia del covid-19.

Según señala la denuncia conocida por el medio ‘El País’ de Cali, el docente de esta institución educativa de la capital del Valle del Cauca, ciudad que se convirtió en el epicentro de las protestas sociales, dedicó su clase de séptimo grado para abordar el tema de las manifestaciones de paro nacional, en las que se han presentado graves violaciones a los derechos humanos.

“Me parece una falta de respeto con los muchachos que usted esté en una clase adoctrinándolos con ese tema. Usted tiene toda la libertad de cátedra, pero no con este tema”, aseveró el padre de familia.

Por su parte, el profesor de La Merced argumentó que no se encontraba adoctrinando a sus alumnos, sino invitándolos a la reflexión, y le solicitó al padre del estudiante un espacio privado para hablar de esta queja, debido a que esto era un espacio para los jóvenes.

En la clase virtual, el docente había compartido una ilustración con el enunciado “A parar para avanzar”, señalando que los invitaba a sus alumnos junto a sus familias a que no se quedaran en la “inmediatez de las situaciones” con el fin de analizar y reflexionar sobre estos hechos.

“Miren que lo de los peajes hace años, en diferentes regiones del país vienen las personas quejándose. ‘Que esto es un abuso’, ‘que las tarifas, que no hay tarifas preferenciales para la gente del sector’, hasta que la gente se cansó. Nada justifica la violencia, nada, pero hay factores sociales que explican por qué la gente se vuelve violenta”, fue el comentario que desató la interrupción del padre de familia.

19-05-2021 Manifestación durante el paro nacional indefinido contra el Gobierno en Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA VIZZOR IMAGE

El pasado 28 de abril en Colombia empezó una serie de marchas y plantones que con el tiempo fueron dejando cifras preocupantes y fuertes cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos por parte del Estado. Si bien hay un panorama desalentador en torno a los asesinatos, desapariciones, daños oculares y demás agresiones que se registraron en medio de las protestas, también hubo logros que los manifestantes consiguieron y puntos que al Gobierno nacional le tocó ceder.

Tras 60 días de protestas y luego de que el Comité del Paro anunciara este 15 de junio suspender temporalmente las movilizaciones, pero continuar insistiendo en las peticiones que le han hecho al gobierno de Iván Duque, aún se presentan protestas sectorizadas a lo largo del país en las que se manifiestan reclamos históricos por parte de los ciudadanos.

SEGUIR LEYENDO

<br/>