Mujeres víctimas de desaparición forzada se unen en la canción ‘Levanten las voces mujeres’

Nury Angulo, también llamada como ‘La Negra ardiente’, responde el teléfono con una voz cargada de energía y carisma. No conoce a la periodista que le está hablando al otro lado de la línea, pero aun así comenta cariñosamente: “Buenos días, mi amor, ¿en qué le puedo ayudar?”.

Y al revelarle que el motivo de tal llamada es hablar sobre el estreno de ‘Levanten las voces mujeres’, primera producción que las Cantoras de Tumaco Esperanza y Paz hacen profesionalmente en homenaje a los líderes y lideresas de Tumaco (Nariño), el tono de su voz se pone más alegre aún al saber que un tema, que retrata el dolor de las desapariciones forzadas, esté generando interés entre la gente y esté siendo escuchado, porque el dolor de uno es el dolor de todos, y en Colombia las desapariciones forzadas han generado una grieta a lo largo y ancho del territorio nacional y, por más que duela, son historias que diariamente se tienen que recordar porque, como se dice por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla.

‘La negra ardiente’ es toda una artista, tiene una voz melodiosa que le sale del alma, es cantautora y también lideresa social. Junto con otras 19 mujeres, todas desde su experiencia con familiares desaparecidos, escribieron esta canción, de la cual el grupo musical tumaqueño, Plu Con Pla, se encargó de los arreglos. Especialmente su fundador, el músico Harold Tenorio.

En diálogo con Infobae Colombia, Nury Angulo comenta: “Nosotras, y la inspiración mía es esa lucha incansable del líder, quien, sin embargo, recibe lo que recibe: el pago es la muerte. Pensando en ese ámbito de liderazgo, algo de lo vivido, empezamos a componer (…) a hacer una estrofa cada quien con su pensamiento (…) eso es el día a día de nosotros acá con nuestros familiares desaparecidos, con esa lucha incansable (…) yo siento que el cantar sana el alma”.

Y enseguida Nury canta transmitiendo a través del teléfono toda esa valentía, fuerza y dolor, pero un dolor que no frena su voluntad de seguir pidiendo justicia. “Nacen con esa pasión y esa gran sabiduría, protegen su territorio, con honor pierden la vida”.

Esa, es una de las tantas líneas que escribió y que considera es su favorita.

Y, aunque ‘Levanten las voces mujeres’ relata uno de los sucesos más tristes y desgarradores del país, Nury Angulo pretende dejar un mensaje de amor y lucha, resaltando el valor de la vida y la necesidad de respetarla porque no se sabe cuándo se va a terminar o quién podría arrebatárnosla.

“Como decimos aquí ‘la vida es un baile’ y en la vida estamos de paso, disfrutar y aprovechar al máximo lo bueno, hay que dar y recibir de cada persona (…) no más maltrato, no más violencia, cuidemos al líder, a ese liderazgo, especialmente al líder del territorio que cuida a su comunidad y es acechado por la guerra y la violencia”.

(…) Vive la vida por ti mismo, apreciando el placer del don de ser, la vida es la propia respuesta, acéptala y disfrútala día a día. No destruyas nada, no trates de encontrar errores, no hay que mancillar ni tocar lo que es hermoso, mantener respeto por todo lo que vive, la vida se nos dio para ser saboreada, respetarla. Demos amor con la intensidad del respeto y los valores. Desde los hogares no nos olvidemos de enseñar eso, los valores”.

‘Levanten las voces mujeres’ llega con su videoclip

Desde los paisajes de Tumaco (Nariño) Joseph Casañas, periodista de El Espectador, dirigió el videoclip. Sus colegas del medio, Óscar Guesgúan y Nicolás Achury estuvieron detrás de la realización y posterior edición.

En la producción de dicha pieza audiovisual también participó el Colectivo Orlando Fals Borda.

Por su parte, el artista chocoano, Alexis Play, fue quien se encargó de la mezcla.

Es de mencionar que, Play fue uno de los artistas quien uniendo su voz junto a la de Nidia Góngora, Hendrix y el recientemente asesinado, Junior Jein, interpretaron el tema ‘¿Quién los mató?’, cuya letra está inspirada en la masacre - en agosto de 2020 - de cinco adolescentes en un cañaduzal caleño.

