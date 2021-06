Video | Valentina Lizcano muestra su cuerpo días después de dar a luz

En septiembre de 2014, Valentina Lizcano tuvo su primer hijo. Foto: redes sociales

El pasado 22 de junio, Valentina Lizcano y su esposo le dieron la bienvenida a Alma, quien nació en horas de la tarde después de unas labores de parto bastante complicadas que la misma presentadora anunció a través de sus redes sociales, ya que un grupo de personas en un apartamento vecino, se encontraban de fiesta desde la noche anterior.

El encargado de dar la buena nueva fue su esposo Giulio Iannelli mediante una historia en su perfil de Instagram. En la fotografía se ve a la recién nacida luciendo un gorro rosado y en brazos de Lizcano, acompañada del texto “3.040 gramos de amor”.

Recientemente, la recién anunciada mamá compartió con sus seguidores unas palabras sobre cómo ha vivido esta experiencia después de tanto tiempo del nacimiento de su hijo, Salvador, y decidió enviar un mensaje a sus seguidoras sobre cómo ha reaccionado su cuerpo después de haber dado a luz a su hija Alma.

Tomada de Instagram @valelizcano

“Me tomé una fotico ahorita cuando me estaba vistiendo, después de bañarme y se las voy a compartir para que nunca más se comparen, porque no quiero volverme algo como ‘yo quiero ser como’, no, no, cada cuerpo reacciona de manera diferente”, comentó la actriz.

Asimismo, la caleña confesó que llevaba tres días sin poder bañarse y por eso decidió publicar la imagen, así como mencionó que la recuperación de la cesárea es un proceso doloroso, haciendo énfasis a que todo ha sido perfecto, el cuerpo es perfecto y está diseñado para sanar a su debido tiempo y que todo con Alma se encuentra por buen camino.

“Estoy muy agradecida que tengo a mi hija conmigo, que la tengo bien, que yo estoy bien y me estoy recuperando de un proceso como es una cesárea que hoy entiendo lo dura que es y siempre respeto a las mujeres las decisiones que toman y dejan un gran aprendizaje”.

En las historias, la influenciadora también mencionó que se había maquillado y aparte de todo, estaba utilizando un filtro mientras grababa los videos, pues así como cualquier mujer es vanidosa y, después de todo el proceso de parto, quería verse y sentirse bien.

“Les quiero mostrar la foto porque necesito que dejen de estar señalándome que quiero mostrarles una perfección que no existe, no quiero que me pongan esa etiqueta, no se los permito que yo las impulso a un cuerpo perfecto porque ese cuerpo no existe en los ojos de los demás, para mí mi cuerpo es perfecto en todas las etapas, me siento orgullosa y se los voy a mostrar”, agregó Valentina Lizcano.

El día de nacimiento de su hija, Lizcano publicó una serie de historias donde agradecía a todas las personas que estuvieron con ella acompañándola de espíritu y en oración durante todo el proceso que vivió en las labores de parto.

“Yo ya estoy aquí con mi pedacito de ratoncita encima, estamos bien, después les cuento bien todo. La verdad todo muy bonito, una experiencia nueva para mí pero bajo el amor y el respeto como siempre lo pedimos y lo quisimos. Rodeados de personas maravillosas que nos cuidaron, nos atendieron y que nos dieron todo su amor”.

La presentadora aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que le han enviado distintos mensajes de amor para ella, su hija, su esposo y su hijo, Salvador, y también agradeció por las oraciones que hicieron para que todo saliera bien.

