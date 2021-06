Respuesta de Melina Ramírez a usuario que le dijo que era “de niña” darle una cocina de juguete a su hijo

Modelo y presentadora colombiana, Melina Ramírez. Foto: @melinaramirez90

Desafortunadamente en pleno año 2021 hay quienes siguen pensando que, los niños solo pueden jugar con carros y las niñas con muñecas y, si pasa lo contrario, entonces eso no podría ser. De hecho, recientemente Melina Ramírez, recibió un comentario machista cuando mostró que le dio una cocina de juguete a su hijo Salvador para que jugara.

En sus historias de Instagram la presentadora caleña resaltó, en primer lugar, los comentarios positivos: “Me escribieron mucho felicitándome por dejar jugar a Salvador con cocinita (algo tan normal) y que no iban a faltar los que dijeran que eso era para niñas… Y no, no faltó”.

Fue entonces cuando mostró que un usuario le había respondido que, “eso es de niña”. Y Ramírez añadió en su mensaje: “¡Normalicemos ya esto por, favor! Es solo una cocina. ¿Los hombres es que jamás entran a la cocina y se preparan algo?”.

Historias de Instagram de Melina Ramírez. Foto: Instagram @melinaramirez90

Melina Ramírez y su historia con Mateo Carvajal

En el ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’ Melina era una de las presentadoras y Mateo uno de los participantes, quien al final se quedó con el título de ganador de dicha versión.

Ya fuera del reality, la caleña y el paisa dieron inicio a un noviazgo que duró aproximadamente dos años. Durante este tiempo nació Salvador, específicamente en 2019, mismo año en el que la pareja decidió dar un paso al costado en su romance y separarse.

Cabe destacar que, Salvador es el primogénito de ambos.

Melina Ramírez y su posterior relación con Juan Manuel Mendoza

Después de regresar nuevamente a la soltería, la también exreina de belleza se enamoró del actor Juan Manuel Mendoza.

Es de recordar que, los rumores de que Ramírez y Mendoza estaban saliendo comenzaron a sonar en diciembre de 2019. Sin embargo, a principios de 2020 la presentadora dijo que solo tenían una amistad, pero con el pasar del tiempo comenzaron un noviazgo, y ahora dan muestras del gran amor que siente el uno por el otro con románticos mensajes publicados en las redes sociales.

“Cuando pensaba que no volvería a creer en el amor, tú me diste mil razones para hacerlo. Gracias por eso. Gracias Dios por su vida y por ponerlo en mi camino”, publicó la caleña en su cuenta de Instagram en octubre de 2020 como felicitación de cumpleaños para el actor.

Al igual que Melina, Juan Manuel Mendoza también es padre. Su hija se llama Valeria, de nueve años de edad, a quien concibió durante su entonces matrimonio con la actriz y presentadora, Daniella Donado.

Por su parte, Mateo Carvajal parecía estar conquistando a la presentadora, Jessica Cediel, sin embargo, nada se ha concretado o confirmado entre ellos y la bogotana ha demostrado no estar muy interesada en este momento en tener una relación sentimental.

