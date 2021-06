María Fernanda Cabal confirma su candidatura presidencial: “representaré la doctrina de la seguridad democrática”

Luego de varias especulaciones sobre su posible llegada a la carrera presidencial, la controvertida senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reveló en la mañana de este jueves que sí se lanzará a la contienda electoral del 2022.

En diálogo con la emisora W Radio y la revista Semana, la congresista, conocida por sus irreverentes trinos y publicaciones, aseguró que si sus votantes la quieren en la Casa de Nariño, pues ella hará caso y se lanzará para suceder a Iván Duque, quien actualmente gobierna el país.

Cabal aseguró que sus votantes finalmente encontraron “coherencia” de cara al paro nacional y la crisis social que se desencadenó a partir de este y por eso considera que si su cara aparece en el tarjetón sus adeptos la apoyarían para convertirse en la primer mujer presidenta de la República.

Además, cuando los panelistas la llamaron “candidata”, ella afirmó diciendo que está “sorprendida por la acogida de la gente, estoy recorriendo el país, he recibido muchas invitaciones, y lo que veo es ese deseo de una personalidad firme que llegue para darle un norte a este país descarrilado”.

Por otro lado, dice la congresista a la frecuencia radial, sus seguidores la consideran propicia para lanzarse a la contienda presidencial, pues posee “la coherencia y el sentido común” que, según ella, “se convierten en un referente en la opinión pública”.

En otros apartes de sus entrevistas, se desmarcó de “extrema derecha”, como en otras oportunidades ha sido catalogada, y dijo que ella solo es de “extrema coherencia”.

Igualmente, sobre el aval de su partido para lanzarse al ruedo, dice que ve “un deseo de encontrar una voz que represente lo que finalmente el uribismo construyó, que fue un pilar de doctrina como la seguridad democrática que está más vigente que nunca”.

En su entrevista con W Radio, Cabal criticó al presidente Duque, aseguró que ella como jefa de Estado no hubiese permitido los bloqueos y que hubiese sacado a la fuerza pública para que disipara las protestas. Duque “ha sido demasiado complaciente con la oposición”, agregó en la W.

Además, en Semana, se refirió a la posible llegada de Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana a la Presidencia y puso en tela de juicio que en la segunda vuelta presidencial del 2018 haya obtenido los más de 8 millones de votos y aseveró que la coalición de Petro hizo “todo lo posible pensando que Duque no iba a sacar 10 millones”. Además, sobre la posición del también senador en las encuestas dijo que él va liderando porque:

“Es el único candidato fijo hasta la fecha por su partido. (...) Lo veo que se cree más de lo que realmente es. Es una persona engreída, yo digo narcisista, parecido como a Juan Manuel Santos en ese sentido. Vive una realidad que no es, construye realidades paralelas, todo el tiempo dice mentiras y se dice mentiras y hay quien se las cree. No me gusta él como candidato, no me parece una persona que sea honesta con su público. Muy empeliculado”, expresó la congresista en Semana.